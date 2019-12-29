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Çukur yeni bölüm var mı yok mu? 30 Aralık neden yok, Kadın Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yılbaşı tatiline kısa bir süre kala izleyiciler Çukur yeni bölüm var mı yok mu, 30 Aralık neden yok, Kadın, Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte Çukur dizisinin yayın sürecine ilişkin ayrıntılar.

29 Aralık 2019 Pazar 00:14
Çukur yeni bölüm var mı yok mu? 30 Aralık neden yok, Kadın Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Televizyon dizilerinin büyük çoğunluğunun yılbaşı arası yapmasıyla birlikte izleyiciler Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Çukur’un yeni bölümle ekranlarda olup olmayacağını merak etmekte. Özellikle de yılbaşı tatilinden sonra dizilerin büyük çoğunluğu 2 haftalık ara verecek. Çukur da 30 Aralık Pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümden sonra 2 hafta mola veren diziler arasında yer alıyor.

30 Aralık Çukur yeni bölüm yayınlanacak mı?

Çukur dizisinin 30 Aralık Pazartesi günü ekranlarda olup olmayacağı büyük bir merakla bekleniyor. Fenomen dizinin yeni bölümünden ilk sahnenin çıkıp çıkmayacağı, dizinin yeni bölümünün ekranlarda olup olmayacağını da belirleyecek. Dizinin yeni bölümünden ilk sahne yayınlanmazsa, 3. Sezon 15. bölüm tanıtımının yayınlanması beklenecek.

Çukur yılbaşında tatil yapacak mı?

Özel televizyon kanallarının tamamı anlaşmalı oldukları yapımlarla yılbaşından sonra anlaşmalarını yenilemektedir. Bu bağlamda TRT’nin dışındaki bütün televizyon kanallarında ekranlara gelen yapımlar 2 hafta ekranlarda olmayacak.

Çukur 82. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Çukur 82. bölüm yayınlanma tarihi kısa bir süre sonra belli olacak. Dizinin yüksek reytingleri ve hayranların isteği üzerine 30 Aralık günü ekranlarda olma ihtimali yüksek görülse de, henüz bir açıklama yapılmadı. Detaylar geldikçe içeriğimizde yer vereceğiz.

Son Güncelleme: 29.12.2019 00:14
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