Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Yamaç ve Selim yüzleşmesi!

Çukur yeni bölümden ilk sahne

Show TV ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin yeni bölüm ilk sahnesi ortaya çıktı. Yamaç’ın yaşadığını sorgulayan Selim’in ona her şeyi anlatması için baskı yaptığı sahnede iki kardeş duygu dolu bir hesaplaşma yaşadı. İzleyicileri derinden etkileyen sahnede Yamaç’ın Selim’e gerçekleri itiraf edip etmeyeceği de merakla araştırılmaya başlandı.