İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120827
ALTIN
294.081
DOLAR
5.8792
STERLİN
7.6581
EURO
6.5555

Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Yamaç ve Selim yüzleşmesi!

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Yamaç ve Selim yüzleşmesi izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

14 Ocak 2020 Salı 13:56
Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Yamaç ve Selim yüzleşmesi!

Show TV ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin yeni bölüm ilk sahnesi ortaya çıktı. Yamaç’ın yaşadığını sorgulayan Selim’in ona her şeyi anlatması için baskı yaptığı sahnede iki kardeş duygu dolu bir hesaplaşma yaşadı. İzleyicileri derinden etkileyen sahnede Yamaç’ın Selim’e gerçekleri itiraf edip etmeyeceği de merakla araştırılmaya başlandı.

Çukur yeni bölümden ilk sahne

Son Güncelleme: 14.01.2020 13:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2020 yayın tarihi ne zaman? TV8 yayın tarihi açıklandı!
Survivor 2020 yayın tarihi ne zaman? TV8 yayın tarihi açıklandı!
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Selin Küçük kimdir? Selin Küçük hakkında bilgiler
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Selin Küçük kimdir? Selin Küçük hakkında bilgiler
Yol Arkadaşım 2 TV'de ilk kez 15 Ocak Çarşamba StarTV'de
Yol Arkadaşım 2 TV'de ilk kez 15 Ocak Çarşamba StarTV'de
Survivor 2020 yayın tarihi belli oldu mu? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'dan beklenen tarih açıklaması
Survivor 2020 yayın tarihi belli oldu mu? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'dan beklenen tarih açıklaması
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 14 Ocak yayınlanacak mı? EDHO bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 14 Ocak yayınlanacak mı? EDHO bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?
Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman? Dizi arası ne zaman bitecek?
Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman? Dizi arası ne zaman bitecek?

Popüler Haberler

Nüfus cüzdanımı kaybettim ne yapmam gerekiyor? Yeni kimlik için nasıl başvuru yapılır? Kimlik kaybetme cezası ve yeni kimlik işlemleri
Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilikte ne kadar maaş alabilirim?
Sıfır Bir filmi ne kadar izlendi? Sıfır bir gişe rakamları belli oldu
Kuruluş Osman neden yok, bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Zemheri 1. bölümde neler olacak? Yeni dizi Zemheri 1. bölüm tanıtım fragmanı
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 16 Ocak EYS konukları açıklandı!
TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? 100 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Süper Lig'de 18. hafta maç hakemleri kimler? Süper Lig 18. Hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler!
800 kredi notuna kredi veren bankalar
Evde bakım parası yatan iller hangileri? 15 Ocak 2020 Çarşamba hangi illerde evde bakım parası yattı? İl İl güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi
15 Ocak Çarşamba Hayaletin İntikamı! Hayaletin İntikamı filminin oyuncuları kimler? Hayaletin İntikamı filminin konusu nedir?
e-Okul ne zaman kapanıyor? E-okul VBS giriş sistemi ne zaman kapanacak?
Gökdelen yasası nedir? Her bölgeye farklı kat sınırı için yasa tasarısı bugün Meclis'te
Kadın ne zaman final yapacak? Fox TV Kadın dizisi final tarihi kesinleşti!
Gel Dese Aşk dizisi oyuncuları ve konusu
Traktör kredisi veren bankalar listesi
Doğal gaz faturasında yüzde tasarruf sağlamak için uygulanabilecek yöntemler
Sildenafilin zararları nelerdir? Sildenafil nedir, ne için kullanılır?
2020 Pantene Altın Kelebek Ödülü ne zaman? Pantene Altın Kelebek ödülleri nedir?
Elektrik işletme kodu nedir? Elektrik işletme kodu nereden, nasıl öğrenilir?
Emeklilere faizsiz 3 maaş avans desteği şartları ve detayları açıklandı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.