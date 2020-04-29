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Çukur yeni sezonda devam edecek mi? Çukur 4. sezon çekilecek mi, bitti mi?

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinin çekimleri coronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Bu süreçte fenomen yapımın takipçileri ''Çukur yeni sezonda devam edecek mi ve Çukur 4. sezon çekilecek mi, bitti mi?'' sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte Çukur dizisinin yeni bölüm yayın takvimi ile ilgili merak edilenler.

29 Nisan 2020 Çarşamba 21:23
Çukur yeni sezonda devam edecek mi? Çukur 4. sezon çekilecek mi, bitti mi?

Show TV ekranlarında en fazla rağbet gören yapımlar arasında bulunan Çukur, 23 Ekim 2017 tarihinden bu yana yayın hayatına aralıksız olarak devam etmekteydi. Yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstendiği Çukur dizisinin çekimleri koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Bu süreçte izleyiciler Çukur dizisinin yeni sezonda devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladı.

Çukur dizisi yapımcıları koronavirüs için altenatif bir çözüm yöntemi geliştirerek evde telefon bağlantısıyla çekimler sürdürülmesine karar verdi. Buna göre oyuncular kendi evinde farklı mekanlarda çekimleri sürdürüyor.

Çukur 4. Sezon olacak mı, 2020-2021’de devam edecek mi?

Çukur dizisinin çekimleri #Çukurevde hashtagi ile devam etmektedir. Çukur dizisinde yeni bölümlerin yayınlanmasını müteakip sezon finaliyle ekranlara veda etmesi bekleniyor. Çukur izleyicileri diziyi bu çekimlerine rağmen üst sıralamalarda tutmayı başarırsa dizi bu şekilde yayın hayatını sürdürebilir.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 21:23
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