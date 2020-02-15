Çukur'a Efsun ve Yamaç'ın öpüşme sahnesi Çağatay'ı çıldırttı

Çukur dizisinin 3. sezonun 87. yeni bölümü dün akşam Star TV ekranlarına gelerek izleyicileri ile buluştu. Yaşanan gelişmelerde Karaca'yı derinden etkileyen onu korumaya çalışan Azer'le aralarında bir yakınlaşma başladı. İşte, Çukur dizisi 87. son bölüm detayları...

Çukur 87. bölüm özeti

Çağatay bütün gücüyle Çukur’un üstüne yürümeye devam ederken yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil Koçovalı kadınlar da etkilenecek. Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur’u kimin koruyacağı merak konusu olacak. Çukur halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç’ın hayatına karşılık para ödülü koyacak.

Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında bulacak ve para için kendilerine saldıranlarla amansız bir köşe kapmaca oynayacak. Heyecan ve aksiyon dolu anlar seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Çukur’da yaşanan gelişmeler Karaca’yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer’le aralarında bir yakınlaşma yaşanacak. Çağatay, Yamaç'ı giderek daha çok sıkıştırırken Yamaç ise Efsun'a sığınacak.

Çukur 87. son bölüm özel videoları

Efsun, Yamaç yakınlaşması!

https://www.youtube.com/watch?v=d_kN-1jImK4

Yamaç tuzağa düşüyor!

https://www.youtube.com/watch?v=sfidweRxHfA

Bir daha vurulursam...

Azer&Karaca romantik öpücük...

https://www.youtube.com/watch?v=H8ao1duiSOw

Sen benim canımı kurtardın...

https://www.youtube.com/watch?v=mV7MwEQ_eTI

Mahalleye polis baskını!

https://www.youtube.com/watch?v=4rxiiKxXcBg

Bu felaketin özrü olur mu?

https://www.youtube.com/watch?v=jFNoVr6Cd0Q