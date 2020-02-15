Çukur'a Efsun ve Yamaç'ın öpüşme sahnesi Çağatay'ı çıldırttı

Çukur dizisinin 3. sezonun 87. yeni bölümü dün akşam Star TV ekranlarına gelerek izleyicileri ile buluştu. Yaşanan gelişmelerde Karaca'yı derinden etkileyen onu korumaya çalışan Azer'le aralarında bir yakınlaşma başladı. İşte, Çukur dizisi 87. son bölüm detayları...
Çukur 87. bölüm özeti
Çağatay bütün gücüyle Çukur’un üstüne yürümeye devam ederken yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil Koçovalı kadınlar da etkilenecek. Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur’u kimin koruyacağı merak konusu olacak. Çukur halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç’ın hayatına karşılık para ödülü koyacak.
Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında bulacak ve para için kendilerine saldıranlarla amansız bir köşe kapmaca oynayacak. Heyecan ve aksiyon dolu anlar seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Çukur’da yaşanan gelişmeler Karaca’yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer’le aralarında bir yakınlaşma yaşanacak. Çağatay, Yamaç'ı giderek daha çok sıkıştırırken Yamaç ise Efsun'a sığınacak.
Çukur 87. son bölüm özel videoları
Efsun, Yamaç yakınlaşması!
https://www.youtube.com/watch?v=d_kN-1jImK4
Yamaç tuzağa düşüyor!
https://www.youtube.com/watch?v=sfidweRxHfA
Bir daha vurulursam...
Azer&Karaca romantik öpücük...
https://www.youtube.com/watch?v=H8ao1duiSOw
Sen benim canımı kurtardın...
https://www.youtube.com/watch?v=mV7MwEQ_eTI
Mahalleye polis baskını!
https://www.youtube.com/watch?v=4rxiiKxXcBg
Bu felaketin özrü olur mu?