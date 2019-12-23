Çukur'da Yamaç Koçovalı ne zaman ölecek? Yamaç diziye ne zaman veda edecek?

Pazartesi akşamlarının ritüeli olarak Show TV ekranlarında beğenilerek izlenen Çukur, her yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitliyor. Dizinin son bölümünde Kemal’in Azer tarafından öldürülmesi izleyicilerde adeta şok etkisi yarattı. Koçovalıların en büyük kozlarından bir tanesi olan Kemal’in vedası büyük bir üzüntü yarattı.
Çukur Yamaç Koçovalı ne zaman ölecek?
Ay Yapım imzasıyla ekranlara gelen Çukur dizisinin yapımcılığını Kerem Çatay ile Pelin Diştaş Yaşaroğlu üstleniyor. Yönetmenliğini Sinan Öztürk ve Özgür Sevimli’nin üstlendiği dizinin senaryosunu ise Gökhan Horzum kaleme alıyor. Dizide pek çok karakter ölerek ayrıldı ve şimdilerde Yamaç’ın ne zaman öleceği araştırılmaya başlandı.
Yamaç Koçovalı’nın dizinin final bölümünde öleceği tahmin ediliyor.