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Çukur'da Yamaç Koçovalı ne zaman ölecek? Yamaç diziye ne zaman veda edecek?

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur'da Kemal'in vedası izleyicilerde derin bir üzüntü yarattı. İzleyiciler ana karakterlerin birer birer veda etmesiyle birlikte Çukur'da Yamaç Koçovalı ne zaman ölecek ve Yamaç diziye ne zaman veda edecek konusunda araştırma yapmaya koyuldu. İşte Koçovalı Yamaç'ın akıbetine ilişkin ayrıntılar.

23 Aralık 2019 Pazartesi 19:22
Çukur'da Yamaç Koçovalı ne zaman ölecek? Yamaç diziye ne zaman veda edecek?

Pazartesi akşamlarının ritüeli olarak Show TV ekranlarında beğenilerek izlenen Çukur, her yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitliyor. Dizinin son bölümünde Kemal’in Azer tarafından öldürülmesi izleyicilerde adeta şok etkisi yarattı. Koçovalıların en büyük kozlarından bir tanesi olan Kemal’in vedası büyük bir üzüntü yarattı.

Dizinin en sevilen karakteri ve aynı zamanda ana karakteri olan Yamaç Koçovalı da ailenin en küçük oğludur. Çukur’dan yıllar önce ayrılmasına karşın ailesini korumak için mahalleye geri dönen Yamaç sevdiklerini koruyabilmek için büyük bir çaba sarf ediyor.

Çukur Yamaç Koçovalı ne zaman ölecek?

Ay Yapım imzasıyla ekranlara gelen Çukur dizisinin yapımcılığını Kerem Çatay ile Pelin Diştaş Yaşaroğlu üstleniyor. Yönetmenliğini Sinan Öztürk ve Özgür Sevimli’nin üstlendiği dizinin senaryosunu ise Gökhan Horzum kaleme alıyor. Dizide pek çok karakter ölerek ayrıldı ve şimdilerde Yamaç’ın ne zaman öleceği araştırılmaya başlandı.

Yamaç Koçovalı’nın dizinin final bölümünde öleceği tahmin ediliyor.

Son Güncelleme: 23.12.2019 19:22
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