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Cüneyt Özdemir ünlü gazeteci Türkiye’de sağlık sistemini övünce linç yedi

Cüneyt Özdemir sağlık sistemini övünce linç yedi. Ünlü gazeteci Türkiye’de sağlık sistemi ABD ve İngiltere’den daha iyi demişti. Özdemir, gelen tepkilere sosyal medya hesabından cevap verdi. İşte ünlü gazetecinin eleştirilere yanıtı…

17 Nisan 2020 Cuma 13:06
Cüneyt Özdemir ünlü gazeteci Türkiye’de sağlık sistemini övünce linç yedi

Ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir korona virüs salgını sürecinde yaptığı yayınlarla gündemdeki yerini koruyor. Özdemir son olarak yaptığı yayında izleyicilerine sitemde bulundu. Özdemir Türkiye’deki sağlık sistemini övmesi üzerine gelen tepkilere yanıt verdi.

“Ulan biraz sevin ya…”

Cüneyt Özdemir bir yayınında Türkiye’deki sağlık sisteminin ABD ve İngiltere’den daha iyi olduğunu söylemiş ve bunun üzerine birçok eleştiri almıştı. Özdemir, bu eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Ünlü gazeteci, hastanelerimiz iyi dedim diye kendisine yalaka dediklerini belirtti. Özdemir, bu eleştirileri yapan kişileri İngiltere’ye göndereceksin diyerek tepkisini ortaya koydu. Ünlü gazeteci, sözlerini biraz sevin diyerek bitirdi.

Son Güncelleme: 17.04.2020 13:06
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