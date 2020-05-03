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Dare Me yeni sezon olacak mı? Dare Me 2. sezon ne zaman?

USA Network’te yayınlanan ve izleyiciler tarafından çok sevilen Dare Me dizisinin yeni sezonu ile ilgili araştırmalar başladı. Peki Dare Me yeni sezon olacak mı? Dare Me 2. sezon ne zaman? İşte diziyle ilgili tüm merak edilenler…

03 Mayıs 2020 Pazar 23:03
Dare Me yeni sezon olacak mı? Dare Me 2. sezon ne zaman?

Megan Abott’un “Cesaretin Var mı?” isimli romanında uyarlanan dizi Dare Me’nin yeni sezonu ile ilgili son dakika açıklamaları yapıldı. Fakat yapılan bu açıklama dizinin sevenlerini üzecek nitelikte oldu.

USA Network Dizisi İptal Edildi

29 Aralık 2019 ile 8 Mart 2020 tarihleri arasında USA Network kanalında yayınlanan ve ilk sezonu sonrasında Netflix’in arşivine alınan Dare Me dizisi ile ilgili üzücü haber verildi. Yapılan açıklamaya göre dizinin iptal edildiği belirtildi. Bu bağlamda Dare Me dizisinin ikinci sezonunun yayınlanmayacağı anlaşıldı.

Universal Content Productions ve Peter Berg ile Michael Lombardo’nun yapım firması Film 44 ortaklığı ile ortaya konan dizinin farklı bir platformda devam etmesi için UCP’nin faaliyetlerine başladığı öne sürülüyor. Konuyla ilgili bir gelişme yaşandığında yine sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Dare Me Dizisi Hakkında

Megan Abbot ve Gina Fattore’nin ortak bir şekilde ortaya koyduğu Dare Me hikayesi soğuk görünümlü yeni amigo koçu Colette French’in Beth ve Addy önderliğindeki lise takımının başına geçmesi sonrasında ilişkilerin bozulması ve sadakatlerin sınava sokulması üzerine anlatılıyor.

Başrollerinde Willa Fitzgerald (Colette French), Herizen F. Guardiola (Addy Hanlon) ve Marlo Kelly (Beth Cassidy) üçlüsüne Rob Heaps (Matt French), Paul Fitzgerald (Bert Cassidy), Zach Roerig (Will Mosley), Alison Thonton (Tacy Cassidy) gibi isimler yer alıyor. Abbot, Berg, Lombardo, Sarah Condon ve Karen Rosenfeldt de dizinin yapım kadrosunda bulunuyorlar.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 23:03
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