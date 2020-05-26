Dark 3. sezon yayın tarihi belli oldu! Netflix tarih verdi...

Dark'ın 3. sezonunun yayınlanması üzerinden 1 yıla yakın bir zaman geçmişken, fenomen sizinin hayranları 3. sezon ne zaman gelecek diye hyecanla beklemeye başladı. Netflix, 'Son döngü başlıyor' etiketini eklediği ve bugün yayınladığı fragmanla, üçünçü ve son sezonun 27 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanacağını duyurdu. 1 Aralık 2017 yılında izeyicisiyle ilk kez buluşan Dark, gerek izleyiciler, gerekse eleştirmenlerden tam not almıştı. Fenomen dizi, 2020 yılının Mayıs ayında son kez izleyicisiyle buluşacak.

DARK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Almanya'nın kasabasında yaşayan 4 ailenin geçmişi, kopuk ilişklierive çifte yaşamları, çocuklarının bir bir ortadan kaybolmaya başlamasıyla gün yüzüne çıkmış ve üç nesli kapsayan bir gizem kendisini göstermiştir.

Ana karakterlerden ilki, babasının intiharını atlatmaya çalışan genç Jonas Kahnwald. İkincisi, 33 yıl önce erkek kardeşi Mads ortadan kaybolan ortadan kaybolan polis memuru Ulrich Nielsen. Bir diğeri ise, işitme ve konuşma engelli kızı ile arasında büyük bir gizem olan emniyet amiri Charlotte Doppler yer almaktadır.

Hikâye, bölgedeki nükleer santralin altından geçen mağara sisteminde bulunan bir solucan deliği sayesinde zamanda yolculuk yaparak kaybolan ve 1986 yılına giden bir çocukla başlar. 1953'ten de olaylar dizinin hikayesine dahil olunca birbirinden ilginç şeyler yaşanır.



DARK DİZİSİ OYUNCULAR:

Louis Hofmann

Maja Schöne

Oliver Masucci

Stephan Kampwirth



Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 11:53

Angela WinklerJördis TriebelDaan Lennard LiebrenzLisa VicariMoritz JahnPaul Lux