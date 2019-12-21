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Deniz Çakır EDHO'ya geri döndü! İzleyicinin istediği oldu

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönen Deniz Çakır izleyiciyi sevindirdi. Bir süredir Meryem Çakırbeyli karakterini canlandıran Deniz Çakır'ın diziye geri dönmesi isteniyordu. İzleyicinin istediği oldu.

21 Aralık 2019 Cumartesi 00:41
Deniz Çakır EDHO'ya geri döndü! İzleyicinin istediği oldu

Deniz Çakır Eşkıya Hükümdar Olmaz Dizisine Geri Döndü

ATV ekranlarında yayınlanan popüler dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde izleyicinin istediği gerçek oldu. Deniz Çakır diziye geri döndü. Geçen sezon diziden ayrılan Deniz Çakır, 1,5 yıl sonra diziye geri dönerek izleyiciyi sevindirdi.

Meryem Çakırbeyli karakteri ile herkesin beğenisini kazanan Deniz Çakır’ın diziye geri döndüğü müjdesi birkaç bölüm önce verilmişti. Artık geri döndüğü kesinleşti. Birçok kadın oyuncunun ardından kimse Deniz Çakır’ın yerini alamadı. Seyirci Deniz Çakır’ın diziye geri dönmesini istiyordu. Bu istek yapımcılar tarafından da biliniyordu ve harekete geçildi.

Tam 1,5 yıl sonra Deniz Çakır, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri döndü. Seyircinin isteği kabul oldu. Aynı zamanda Müjde Uzman ile de tekrar anlaşma sağlandı. İlk sezonda olduğu gibi Deniz Çakır ve Müjde Uzman düşman karakterlere hayat verecek. Sanem Çelik’in ise dönmesi biraz daha zaman alacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin reytingleri uzun süredir aynı seviyede kalıyordu. Bir anda bir puan yükseldi ve dizi maddi olarak çok güçlendi. Dizide bu yüzden yeniden buluşmalar gerçekleşmeye başladı. Meryem Çakırbeyli karakteri diziye geri döndü. Naz Elmas’ın diziden ayrılması ve Hızır’a en sevdiğine git demesi ile birlikte Meryem Çakırbeyli karakterinin dönüşü kesinleşmiş oldu.

Dizinin başrolünde olan Oktay Kaynarca’nın da sezon sonunda diziden ayrılması bekleniyor.

Son Güncelleme: 21.12.2019 00:41
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Veli FIRTINA 2019-12-21 01:09:57

Hayırlı ugurlu olsun. Deniz Çakır hanımefendiye bol başarılar dilerim

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Veli FIRTINA 2019-12-21 01:10:29

Hayırlı ugurlu olsun

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