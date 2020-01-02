Deniz Çakır Eşkıya'dan neden ayrıldı? Hangi dizide rol alacak?

ATV ekranlarında her Salı akşamı yayınlanan ve çok geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaşanan son gelişmeler ardından izleyiciler araştırmalarına başladılar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde son olarak yaşanan gelişmeler sonrasında Deniz Çakır diziden ayrılmıştı. Güzel oyuncunun diziden neden ayrıldığı ve bu proje sonrasında farklı herhangi bir proje içerisinde yer alıp almayacağı seyirciler tarafından merak edilen konular olarak görüldü.

EDHO dizisinde Meryem karakterini canlandıran Deniz Çakır, Meryem Çakırbeyli karakterinin hayatını kaybetmesi ile diziden ayrıldı. Kendisine diziden neden ayrıldığı yönünde sorulan sorulara ise deneyimli oyuncu Deniz Çakır 2020 senesinde yeni bir projede olacağını ifade ederek yanıt verdi.

2020 senesinde yeni bir proje ile sahne almaya hazırlanan Deniz Çakır ilk defa bir komedi performansı göstererek izleyicilerin karşısına çıkacak. Deneyimli oyuncu “Tarla Kuşuydu Juliet” isimli müzikal oyunda sahne alacak.