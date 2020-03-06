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Dijital Esaret filmi vizyon tarihi belli oldu

Birol Güven’in yeni filmi olan Dijital Esaret’in vizyon tarihi belli oldu. Oyuncu kadrosunda Rasim Öztekin gibi ünlü isimlerin yer aldığı Dijital Esaret, 10 Nisan’da vizyona girecek.

06 Mart 2020 Cuma 15:17
Dijital Esaret filmi vizyon tarihi belli oldu

Bu yılın en merakla beklenen sinema filmleri arasında gösterilen Dijital Esaret filminin vizyon tarihi belli oldu. Senaryosunu daha önceki filmleriyle adından söz ettirmeyi başaran Birol Güven’in kaleme aldığı Dijital Esaret adlı film 10 Nisan 2020 tarihinde vizyona girecek.

Yapımcılığını MinT Yapım’ın üstlendiği filmde izleyiciler yeni suçlar ve suçlularla tanışacak. Sinemada bazı ilklerin deneneceği filmde izleyenlerden telefonlarını açık tutmaları istenecek.

Geleceğin Filmi olarak nitelendirilen Dijital Esaret filmi, intenet olmadan yaşayamayan gençlerin işledikleri suçlardan dolayı girdikleri değişik cezaevinde geçecek.

Dijital Esaret Filminin Oyuncu Kadrosu

Dijital Esaret adlı filmin başrolünde Rasim Öztekin yer alacak. Filme Öztekin’in yanı sıra Özgün Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas, Yeşim Alıç, Zümra Atalay, Ufuk Meriç, Özlem Mahmutoğlu, Ümit Ünker, Birce İrem İliçan, Eray Ertüren, Elif İşçi, Merve Sevin, Arda Adil Görgen, Doğa Konakoğlu, Burçin Serdar, Ecem Atalay, Onur Alp Demir, Ozan Bozbura, Baran Taylan Yolalan, Berrak Kuyucuoğlu gibi ünlü isimler rol alacak.

Senaryosu Birol Güven tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda ise Altın Portakal Ödülü kazanan Emre Kabuk yer alıyor.

Son Güncelleme: 06.03.2020 15:17
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