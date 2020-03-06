Dijital Esaret filmi vizyon tarihi belli oldu

Bu yılın en merakla beklenen sinema filmleri arasında gösterilen Dijital Esaret filminin vizyon tarihi belli oldu. Senaryosunu daha önceki filmleriyle adından söz ettirmeyi başaran Birol Güven’in kaleme aldığı Dijital Esaret adlı film 10 Nisan 2020 tarihinde vizyona girecek.
Yapımcılığını MinT Yapım’ın üstlendiği filmde izleyiciler yeni suçlar ve suçlularla tanışacak. Sinemada bazı ilklerin deneneceği filmde izleyenlerden telefonlarını açık tutmaları istenecek.
Dijital Esaret Filminin Oyuncu Kadrosu
Dijital Esaret adlı filmin başrolünde Rasim Öztekin yer alacak. Filme Öztekin’in yanı sıra Özgün Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas, Yeşim Alıç, Zümra Atalay, Ufuk Meriç, Özlem Mahmutoğlu, Ümit Ünker, Birce İrem İliçan, Eray Ertüren, Elif İşçi, Merve Sevin, Arda Adil Görgen, Doğa Konakoğlu, Burçin Serdar, Ecem Atalay, Onur Alp Demir, Ozan Bozbura, Baran Taylan Yolalan, Berrak Kuyucuoğlu gibi ünlü isimler rol alacak.
Senaryosu Birol Güven tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda ise Altın Portakal Ödülü kazanan Emre Kabuk yer alıyor.