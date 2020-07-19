İstanbul 22°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
118786
ALTIN
398.813
DOLAR
6.8520
STERLİN
8.6189
EURO
7.8389
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

Disneyin sevilen masalı Güzel ve Çirkin beyaz perdeye uyarlandı:Filmin oyuncuları kim,konusu ne?

Disney’in sevilen masallarından Güzel ve Çirkin beyaz perdeye uyarlandı. Büyü sonucu çirkin bir yaratığa dönüşen bir prensle güzel bir kızın aynı şatoda yaşarken yaşadıkları masalın hayranları filme tam not verdi. Peki filmin oyuncuları kimdir, filmin konusu nedir?

19 Temmuz 2020 Pazar 18:01
Disneyin sevilen masalı Güzel ve Çirkin beyaz perdeye uyarlandı:Filmin oyuncuları kim,konusu ne?
Takip Et:

Yüzyıllar önce kibirli ve kendini beğenmiş bir prens, büyücü olduğundan habersiz olduğu bir kadına yaptığı kötülük sonucu o büyücü kadın tarafından lanetlenir ve bir büyüye çarptırılır. Büyü sonucu korkunç çirkin bir yaratığa dönüşür. Evinde çalışan herkes çeşitli eşyalara dönüşür. Çirkin halinde güzel bir kız kendisine aşık olmazsa büyülü gülün son yaprağı döküldüğünde sonsuza dek çirkin olarak kalacaktır.


Bir başka tarafta ise bir köyde yaşayan baba kız oldukça mutlu ve kendi halinde bir hayat sürmektedir. Babanın çıktığı bir yolculuk sırasında çirkin prensin yaşadığı şatoya yolunun düşmesiyle olaylar başlar. Günlerdir gelmeyen babasını aramaya çıkan güzel kızı babasını o şatoda hapsedilmiş halde bulur. Bir anlaşma sağlayarak babasının serbest kalmasını ve onun yerine kendisinin tutsak olmasını talep eder ve prens bu teklifi kabul eder. Birlikte şatoda kaldıkları bu süreçte onlara şatonun eşyalara dönüşmüş eğlenceli eski çalışanları eşlik eder. Belle ile prens birbirlerinin hayatlarının aşkı olacağından habersizdir. Sevgi ve aşk dolu bu masalın beyaz perdedeki versiyonunda güzeller güzeli Belle’ye Emma Watson hayat verirken prense ise Dan Stewens hayat vermektedir. Filmin yönetmen koltuğunda ise Bill Condon oturmaktadır. Müzikal tadında görsel bir şölen izlemek isteyenler Güzel ve Çirkin’i mutlaka izlemelidir.

 


Son Güncelleme: 19.07.2020 18:01
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barış Murat Yağcı rekor kırdı!
Barış Murat Yağcı rekor kırdı!
Bir Demet Tiyatro'nun kamera arkası görüntüleri izleyici ile buluştu
Bir Demet Tiyatro'nun kamera arkası görüntüleri izleyici ile buluştu
Yumurcak filminin çekildiği yer…
Yumurcak filminin çekildiği yer…
Bihter Ziyagil ölümünün 10.yılında unutulmadı
Bihter Ziyagil ölümünün 10.yılında unutulmadı
Güldür Güldür'de beklenmedik ayrılık!
Güldür Güldür'de beklenmedik ayrılık!
ABD'li rapçi Cardi B'den Muhteşem Yüzyıl paylaşımı
ABD'li rapçi Cardi B'den Muhteşem Yüzyıl paylaşımı

Popüler Haberler

QNB Finansbank Yüzde 0,79 Faizli, 60 Ay Vadeli Borç Transferi Kredisi Kampanyası
2020 KPSS Lisans başvuruları başladı! KPSS Sınav ücreti ne kadar?
Hakan Çalhanoğlu kimdir?
26 Haziran Bim Aktüel Ürünler Kataloğu
Camiler Cemaatle Namaz kılmaya açılacak!
Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!
Leicester City-Brigton hangi kanalda
Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ziraat Bankası damızlık düve yetiştiriciliği kredisi için gereken şartlar ve evraklar
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
ISO uzantılı dosyalar nasıl açılır? ISO dosya uzantısı nedir? ISO dosyalarını açan yazılımlar
Netflix The Old Guard ne zaman yayınlanacak? Film fragmanı ve yayın tarihi belli oldu!
Türkiye'de ilk Koronavirüs vakası nerede ve nasıl çıktı? Türkiyedeki ilk vakanın kaynağı belli oldu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.