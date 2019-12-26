Dizilere 2 hafta yeni yıl arası!

Her sene düzenli olarak yeni yıla girildiğinde dizilere ara veriliyor. Yeni yapılan bir anlaşmayla dizilerin yeni yılda verdikleri ara 3 hafta olmuştu. Bu anlaşma reklam sözleşmelerinden dolayı yapılmıştı. Ancak bu yıl bu aranın 2 hafta kadar olacağı öğrenildi. TRT 1’de yayınlanan diziler haricindeki özel kanalların dizileri yeni yılda 2 hafta ara verecek.
Dizilerin yeni bölümleri 2020 Ocak ayının 3. haftasında ekranlarda olacak. Yeni yılda 2 hafta ara verilecek diziler ve kanallar şu şekildedir:
Kanal D
- Zalim İstanbul,
- Hekimoğlu,
- Afili Aşk,
- Arka Sokaklar,
- Azize
ATV
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz,
- Kuruluş Osman,
- Bir Zamanlar Çukurova,
- Hercai
- Sefirin Kızı,
- Çocuk,
- Güvercin
Show TV
- Çukur,
- Kuzey Yıldızı İlk Aşk
FOX
- Yasak Elma,
- Kadın,
- Mucize Doktor,
- Ferhat İle Şirin,
- Savaşçı
TV8
- Doğduğun Ev Kaderindir