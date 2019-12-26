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Dizilere 2 hafta yeni yıl arası!

Dizilere 2 hafta yeni yıl arası geliyor. Reklam anlaşmalarından dolayı her yılbaşında diziler düzenli olarak ara veriyor. Bu yılbaşında da diziler 2 hafta kadar ekranlarda olmayacak.

26 Aralık 2019 Perşembe 09:08
Dizilere 2 hafta yeni yıl arası!

Her sene düzenli olarak yeni yıla girildiğinde dizilere ara veriliyor. Yeni yapılan bir anlaşmayla dizilerin yeni yılda verdikleri ara 3 hafta olmuştu. Bu anlaşma reklam sözleşmelerinden dolayı yapılmıştı. Ancak bu yıl bu aranın 2 hafta kadar olacağı öğrenildi. TRT 1’de yayınlanan diziler haricindeki özel kanalların dizileri yeni yılda 2 hafta ara verecek.

Dizilerin yeni bölümleri 2020 Ocak ayının 3. haftasında ekranlarda olacak. Yeni yılda 2 hafta ara verilecek diziler ve kanallar şu şekildedir:

Kanal D

- Zalim İstanbul,

- Hekimoğlu,

- Afili Aşk,

- Arka Sokaklar,

- Azize​

ATV

- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz,

- Kuruluş Osman,

- Bir Zamanlar Çukurova,

- Hercai

Star TV

- Sefirin Kızı,

- Çocuk,

- Güvercin

Show TV

- Çukur,

- Kuzey Yıldızı İlk Aşk

FOX

- Yasak Elma,

- Kadın,

- Mucize Doktor,

- Ferhat İle Şirin,

- Savaşçı

TV8

- Doğduğun Ev Kaderindir

Son Güncelleme: 26.12.2019 09:08
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