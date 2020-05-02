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Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Diziler yazın yayınlanmaya devam edecek mi?

Korona virüs salgını nedeniyle dizi setlerine ara verilmiş, dizilerin yeni bölümleri de çekilemiyordu. Peki dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Diziler yazın yayınlanmaya devam edecek mi? İşte detaylar..

02 Mayıs 2020 Cumartesi 17:15
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Diziler yazın yayınlanmaya devam edecek mi?

Ülkemizde yaşanan Korona virüs salgını sebebiyle dizi setlerine de ara verildi. Dizi severler tarafından en merak edilen sorular arasında dizilerinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı sorusu yer alıyor. Peki diziler ne zaman başlayacak?

Dizilerin Yeni Bölümleri Ne Zaman Başlayacak?

Korona virüsün etkilerinin zayıflaması ile beraber dizi setlerinin de yeniden başlayacağı duyurulmuştu. Salgının etkisinin zayıflamaya başladığı düşünüldüğünde dizi setlerine de bu ayın sonunda başlanacağı tahmin ediliyor.

Diziler Yazın da Devam Edecek mi?

Normal şartlarda diziler Mayıs’da sezon finaline giriyor. Ancak diziler bu ay başlar ise sezonların bitmesi yaz aylarına da sarkabilir.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 17:15
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