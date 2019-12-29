Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Hangi dizi ne kadar yılbaşı arası verecek?

Yılbaşı gününe az bir süre kala diziler yılbaşı tatiline giriyor. Dizi severlerin merakla beklediği Çukur, Mucize Doktor, Kuruluş Osman ve birçok dizi yeni yılın ilk haftasında yayınlanmayacak. Yılbaşı akşamında ekranlarda olmayacak diziler ise şu şekilde.

Yeni yılla birlikte kanallar yeni reklam anlaşmaları yapacağından Ocak ayının ilk haftası her sene tatil oluyor. Bu haftalarda diziler tekrar bölümleriyle ekranlar geliyor. Bu sene de 31 Aralık günü tatile girecek olan diziler, 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren yeni bölümleriyle ekranlara dönecek.

Yılbaşı haftası hangi diziler yayınlanmayacak?

Yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmayacak diziler arasında Çukur, Mucize Doktor, Hekimoğlu, Azize, Afili Aşk, Çocuk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Bir Zamanlar Çukurova ve Hercai’nin yanı sıra TV 8’in çiçeği bununda dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yılbaşı haftasında yayınlanmayacak. diziler bir haftalık aranın ardından yepyeni bölümleriyle sevenlerinin karşısına çıkacak.