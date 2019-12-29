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Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Yeni yıl arası ne zaman bitecek?

Bu sezon yayınlanan dizilerin tamamı sömestr tatili adında belli bir süre tatil yapacak haberi hayranlar tarafından üzüntü ile karşılandı. Yılbaşıyla beraber tatile girecek olan dizilerin ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. Pek çok dizi hayranı dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak ve yeni yıl arası ne zaman bitecek sorusunun yanıtını internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte yeni yıl tatili ve diziler ile ilgili tüm detaylar.

29 Aralık 2019 Pazar 10:48
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Yeni yıl arası ne zaman bitecek?

Hayran kitlesi çok fazla olan pek çok dizi yılbaşında yayınlanmayacak. Yılbaşı arasına giren dizilerin listesi merak edilmeye başlandı.

2019’un son çeyreğinde insanların en fazla merak ettiği konu 2020 Ocak ayında dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı oldu. 2016 yılında alınan karar ile sömestr dizi tatil uygulaması 2020 yılında da uygulanacak. TRT 1 haricinde ki tüm kanalların dizileri 2 haftalık bir tatile girecek.

Ocak ayının ilk haftasında ki düşük reklam ücretleri dizilerin bu şekilde aralar yapmalarına neden olmuştu.

diziler ara verdi

Dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor?

İstatistikleri bakıldığı zaman Ocak ayı izlenme oranları Haziran ve Mayıs izlenme oranlarından bir hayli yüksek olmasına rağmen düşük reklam gelirleri bu aralara neden oluyor. Ayrıca büyük firmalar reklam anlaşmalarını yıllık olarak yaptıkları için ve bu anlaşmaların yeni yıl ile birlikte bitecek olmasından dolayı reklam gelirleri ve ücretleri dip yapıyor. Yıllık gelir tabloları incelendiğinde reklam veren şirketlerin Ocak ayının ilk 2 haftasında karar aşamalarında olduğu ve bu dönemde reklamların maliyetleri karşılamadığı anlaşılıyor.

Hercai, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kuruluş Osman gibi dizilerin bölüm başına maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı kanalların yaşadığı bu çaresiz durumu anlayışla karşılamak gerekmektedir.

Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

31 Aralık tarihinde başlayacak olan yarı yıl tatilinin maksimum olarak 2 hafta sürmesi bekleniyor. Dizilerin ocak ayının 2 haftasında izleyici ile tekrar buluşması bekleniyor. Ara dönem tatili vermeyen tek kanal TRT 1 olarak bilinse de TRT 1’de 1 hafta gibi bir tatil uygulamaktadır.

Son Güncelleme: 29.12.2019 10:48
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