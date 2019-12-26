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Doğduğun Ev Kaderindir dizisi izlendi mi, dizi tuttu mu?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi gerçek bir hikayeden uyarlanmış oluşuyla dikkatleri üzerinde topladı. Çarşamba günü seyirciyle buluşan dizinin yayınlandığı günde sağlam rakiplerinin oluşu akıllara “Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Final Ne Zaman?” “Dizinin reytingleri nasıl?” sorularını getirdi. İşte cevaplar..

26 Aralık 2019 Perşembe 13:49
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi izlendi mi, dizi tuttu mu?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yapımcılığını OGM Pictures, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak yapıyor.

Gerçek bir hikayeden yola çıkılarak senaryolaştırılan dizinin hikayesini Dr.Gülseren Budayıcıoğlu’nun hayatı oluşturuyor. Dizinin senaristleri ise Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı olarak karşımıza çıkıyor.

Dizinin ilk bölümü 25 Aralık Çarşamba akşamı seyirciyle buluştu. Yayınlandığı günde Kuruluş Osman gibi dizilerin de yayınlanıyor olması dizinin reytingleri düşük mü sorusunu akıllara getirdi.

Diziye gelen ilk yorumlara göre dizi tutmuş gibi görünüyor. Aynı günde yayınlanan dizilerden sıkılan insanlara seçenek olarak görülen dizinin bu sebeple yayınlanan ilk bölümüne gelen yorumlar olumlu görünüyor. Reyting sonuçları henüz açıklanmamış olsa da beklentiye göre dizinin en kötü ihtimalle üçüncü sırada olması bekleniyor. Açık ara bir fark beklenmeyen dizinin Çarşamba günü yayınlanan diğer yapımlara rakip olması bekleniyor.

Reyting sonuçlarını açıklandığı zaman sitemiz üzerinden bulabilirsiniz.

Son Güncelleme: 26.12.2019 13:49
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