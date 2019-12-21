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Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ne zaman başlıyor? Tv8 Doğduğun Ev Kaderindir yayın günü belli oldu!

Tv8 kanalının yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir’in yayın günü belli oldu. Uzun süredir merak edilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ne zaman başlıyor, sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

21 Aralık 2019 Cumartesi 00:44
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ne zaman başlıyor? Tv8 Doğduğun Ev Kaderindir yayın günü belli oldu!

Fragmanları yayınlanmaya başlayan ve senaryosunu Eylem Canpolat ile Ayşenur Sıkı’nın yazdığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Sezona iddialı bir giriş yapması beklenen dizi, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenilerek yazıldı. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayın günü ve saati

Başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un yer aldığı dizi, 25 Aralık Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında olacak.

Çarşamba günü yayınlanacak olan dizi Afili Aşk, Diriliş Osman ve Benim Adım Melek gibi dizilerle reyting mücadelesi verecek.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi konusu

İki farklı annesi ve iki farklı yaşamı olan Zeynep’in yolu bir gün Mehdi ile kesişiyor. İnsan kaderini değiştirebilir mi sorusunun yanıtı arayan Zeynep ve Mehdi, geçmişin karanlığı içinde geleceklerini bulmaya çalışacaklar.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ilk bölümüyle 25 Aralık Çarşamba saat 20.00’de TV8’de.

İşte dizinin ilk fragmanı

Son Güncelleme: 21.12.2019 00:44
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