Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayın günü belli oldu mu? Tv8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayın tarihi

Tv8’in yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir’in beklenen yayın günü açıklandı. Gerçek bir hayat hikayesi üzerinden senaryo haline getiren dizinin yapımını OGM Pictures yaparken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor. Heyecanla beklenen dizi, ‘’İnsan kaderini değiştirebilir mi?’’ sorusunun cevabını arıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan ilk tanıtımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran dizi ilk bölümüyle 25 Aralık Çarşamba günü izleyicisi ile buluşacak.

Doğduğun Ev Kaderindir, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk edecek. Dizi de Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol başrolü paylaşacak. Doğduğun Ev Kaderindir, Zeynep ve Mehdi’nin büyük zorluklardan geçen aşk hikayesini gözler önüne getirecek.

Gerçek bir hayat hikayesini aktaracak olan dizi, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı tarafından kaleme alınıyor. Dizi, ilk bölümüyle 25 Aralık da TV8’de!