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Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayın günü belli oldu mu? Tv8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayın tarihi

Tv8’in merak edilen yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir ekranlara gelmeye gün sayıyor. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştığı, Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayın günü belli oldu mu diye araştırılıyor. İşte, Tv8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayın tarihi…

23 Aralık 2019 Pazartesi 16:27
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayın günü belli oldu mu? Tv8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayın tarihi

Tv8’in yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir’in beklenen yayın günü açıklandı. Gerçek bir hayat hikayesi üzerinden senaryo haline getiren dizinin yapımını OGM Pictures yaparken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor. Heyecanla beklenen dizi, ‘’İnsan kaderini değiştirebilir mi?’’ sorusunun cevabını arıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan ilk tanıtımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran dizi ilk bölümüyle 25 Aralık Çarşamba günü izleyicisi ile buluşacak.

doğduğun ev kaderindir ile ilgili görsel sonucu

Doğduğun Ev Kaderindir, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk edecek. Dizi de Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol başrolü paylaşacak. Doğduğun Ev Kaderindir, Zeynep ve Mehdi’nin büyük zorluklardan geçen aşk hikayesini gözler önüne getirecek.

doğduğun ev kaderindir ile ilgili görsel sonucu

 

Gerçek bir hayat hikayesini aktaracak olan dizi,  Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek,  Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı tarafından kaleme alınıyor. Dizi, ilk bölümüyle 25 Aralık da TV8’de!

Son Güncelleme: 23.12.2019 16:27
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