Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi kimdir? Gerçek adı nedir? İbrahim Çelikkol hakkında bilgiler

Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın oturduğu, senaryosunun ise gerçek bir hayat hikayesinden esinlenilerek yazıldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan dizinin ilk fragmanı büyük bir beğeni topladı. Aşk, hayat ve aile yaşamının harmanlanmış bir hali olan dizinin başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir yer alıyor.

İbrahim Çelikkol Kimdir?

İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982 yılında Kocaeli’de dünyaya geldi. Annesi Selanik göçmeni, babası ise Arap kökenlidir. Oyunculuğa başlamadığı dönemlerde modellik yaptı. Osman Sınav ile tanışması ise hayatının dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde “başkomiser Şamil Baturay” rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Sonrasında farklı dizilerde de rol alan Çelikkol’un en önemli dizlilerinden biri hiç kuşkusuz 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan “İffet” oldu.

İbrahim Çelikkol’un yer aldığı bazı projeler şöyledir;

-2007-2008 – Pars Narkoterör (Komiser Şamil Baturay rolü ile)

-2009 – M.A.T. (Sinan Atalay rolü ile)

-2010 – Karadağlar (Gül Ali Karadağ rolü ile)

-2010 – Keskin Bıçak (Mithat rolü ile)

-2011 – İffet (Cemil rolü ile)

-2012 – Fetih 1453 (Ulubatlı Hasan rolü ile)

-2013 – Merhamet, 2014 – Sadece Sen

-2014 – Kod Adı Reaksiyon

-2014 – Sadece Sen (Ali rolü ile)

-2015 – Kördüğüm (Ali Nejat rolü ile)

-2016 – Seddülbahir 32 Saat (Mehmet rolü ile)