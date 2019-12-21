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Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlayacak? TV8 Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün yayınlanacak?

TV8 ekranlarında yayınlanması beklenen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi izleyicilerin dikkatini çeken oyuncu kadrosu ve konuya sahip. Gerçek bir hikayeden uyarlanan dizi hakkında en merak edilen sorular olarak “Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlayacak?” “Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün yayınlanacak?” Sorularıyla karşılaşıyoruz. İşte cevaplar..

21 Aralık 2019 Cumartesi 00:34
Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlayacak? TV8 Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün yayınlanacak?

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yapımcılığını OGM Pictures, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak yapıyor.

Gerçek bir hikayeden yola çıkılarak senaryolaştırılan dizinin hikayesini Dr.Gülseren Budayıcıoğlu’nun hayatı oluşturuyor. Dizinin senaristleri ise Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı olarak karşımıza çıkıyor.

Dizinin başrolünü ise Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol paylaşıyor. Yayınlanan fragmanı ile ilgiyi üzerine çeken dizinin ismi ilk olarak Evim olarak düşünülse de sonrasında Doğduğun Ev Kaderindir şeklinde değiştirildi.

Dizide Demet Özdemir’in Zeynep’i İbrahim Çelikkol’un ise Mehdi’yi canlandırdığını görmekteyiz.

Dizinin yayınlanacağı gün ve ilk yayın tarihi de belli oldu. Dizinin ilk bölümü 25 Aralık Çarşamba  günü yayınlanacak ve Çarşamba günleri izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Son Güncelleme: 21.12.2019 00:34
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