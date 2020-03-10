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Doğduğun Ev Kaderindir Tolga kimdir? Gerçek adı nedir? Ali Oğuz Şenol rol aldığı yapımlar

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Tolga karakterinin kim olduğu merak ediliyor. Dizide Faruk’un en yakın arkadaşı olan Tolga, yaptıklarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

10 Mart 2020 Salı 20:43
Doğduğun Ev Kaderindir Tolga kimdir? Gerçek adı nedir? Ali Oğuz Şenol rol aldığı yapımlar

TV 8’in yeni dizilerinden Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un başrollerde yer aldığı dizinin son bölümünde Faruk, Emine’ye aşık oldu. Faruk’un en yakın arkadaşı olan Tolga ise Faruk’a Zeynep konusunda akıl vermektedir. Faruk Zeynep’e haksızlık ettiğini kabul etmiştir.

Doğduğun Ev Kaderindir Tolga Kimdir?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Faruk’un en yakın arkadaşı olan Tolga karakterini Ali Oğuz Şenol canlandırmaktadır. Ali Oğuz Şenol 1984 yılında doğmuştur. İstanbul Aydın Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun olan Şenol, ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında yayınlanan Kavak Yelleri dizisiyle yaşamıştır.

Ali Oğuz Şenol 2017 yılında Savaşçı dizisinde Hüseyin Bozkurt, 2019 yılında ise Bir Aile Hikayesi dizisinde Şükrü karakterini canlandırmıştır. Ünlü oyuncu en son Hakan Muhafız adlı dizide rol almıştı.

Ali Oğuz Şenol dizilerin yanı sıra Hannas 2 ve Delikanlılar adlı filmlerde de çeşitli roller aldı.

Son Güncelleme: 10.03.2020 20:43
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