Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yapımcılığını OGM Pictures, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak yapıyor. Senaryosunda ise Eylem Canpolat’ın yanı sıra 4 isim daha yer alıyor. Dizinin sevenleri yeni sezon tarihini merakla bekliyorlar. Peki Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni sezonu ne zaman yayınlanacak?

Korona virüs sebebi ile setlere son verilmesi ile yeni bölümler de çekilemiyor. Reytingleri gayet iyi olan dizinin yeni bölümlerinin gelebilmesi için ise korona virüsün etkisinin azalması ve dizi setlerine devam edilmesi gerekiyor. Korona virüsün son bulmasıyla Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin de yeni bölümleri izleyicilerle buluşacaktır.

Doğduğun Ev Kaderindir Yeni Sezon Ne Zaman?

Dizinin korona virüs etkisini yitirir ise mayıs-haziran gibi başlaması yeni sezonun ise eylül itibari ile devam etmesi bekleniyor. Mayıs sonu gibi başlayan dizinin ilk sezonu sona erdikten sonra eylülde diğer diziler gibi ikinci sezonu başlayacaktır.

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