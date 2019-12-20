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Doktor Ela hakkında şaşırtıcı detay

Mucize Doktor dizisine konuk oyuncu olarak gelen Yasemin Özilhan, daha önce hayat verdiği 'Doktor Ela' karakteriyle ekranlara geri döndü.

20 Aralık 2019 Cuma 16:11
Doktor Ela hakkında şaşırtıcı detay

2006 yılında yayın hayatına başlayan Doktorlar dizisi yayın hayatı boyunca her hafta reyting rekorları kırmıştı. Dizide Ela karakterina hayat veren Yasemin Özilhan, dizideki sevgilisi doktor Levent tarafından nikah masasında terkedilerek tüm Türkiye'ye duygu dolu anlar yaşatmıştı.

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Yasemin Özilhan, dizide hayat verdiği Doktor Ela karakteriyle Fox Tv ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor'a konuk oyuncu oldu. Mucize Doktor'un son bölümünde Doktor Ela karakterinin soyadının değişmemesi detayı izleyicinin gözünden kaçmadı.

Doktor Ela twitter ile ilgili görsel sonucu 

Ela Altındağ'ın evlenmeyip mesleki alanda büyük bir ilerleme kaydetmesiyle ilgili izleyiciler sosyal medyada bazı paylaşımlarda bulundu.

Doktor Ela twitter ile ilgili görsel sonucu

Doktor Ela twitter ile ilgili görsel sonucu

İlgili resim

Doktor Ela twitter ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 20.12.2019 16:11
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