Doktor Ela hakkında şaşırtıcı detay

2006 yılında yayın hayatına başlayan Doktorlar dizisi yayın hayatı boyunca her hafta reyting rekorları kırmıştı. Dizide Ela karakterina hayat veren Yasemin Özilhan, dizideki sevgilisi doktor Levent tarafından nikah masasında terkedilerek tüm Türkiye'ye duygu dolu anlar yaşatmıştı.

Yasemin Özilhan, dizide hayat verdiği Doktor Ela karakteriyle Fox Tv ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor'a konuk oyuncu oldu. Mucize Doktor'un son bölümünde Doktor Ela karakterinin soyadının değişmemesi detayı izleyicinin gözünden kaçmadı.

Ela Altındağ'ın evlenmeyip mesleki alanda büyük bir ilerleme kaydetmesiyle ilgili izleyiciler sosyal medyada bazı paylaşımlarda bulundu.