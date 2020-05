Doya Doya Moda 4 Mayıs 2020 yeni hafta gelen yarışmacı kim olacak?

TV 8 ekranlarının sevilen moda programı Doya Doya Moda’nın yeni sezonu merak bekleniyordu. İzleyiciler programın yeni sezonda olup olmayacağını araştırmaya başlamıştı. Doya Doya Moda programından sevindiren haber geldi.

Doya Doya Moda programının yeni sezon fragmanı yayınlandı. Buna göre sevilen moda programı 4 Mayıs tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Şimdi akıllardaki soru ise yarışmanın yeni isimler kim olacak oldu.

Doya Doya Moda 4 Mayıs 2020 yeni yarışmacı kim olacak?

Doya Doya Moda 4 Mayıs fragmanı yayınlandı mı?

Yarışmada her hafta sonu bir yarışmacı elenerek yarışmaya yeni bir isim dahil oluyor. Yarışmanın 4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek bölümünde yarışmaya yeni bir isim katılacak. Yarışmanın 4 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan bölümüne ait fragmanda yeni yarışmacının yüzü gösterilmedi.

Doya Doya Moda yarışmasının 116. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda çok duygusal anlara yer verildi. Fragmanda da belirtildiği gibi yarışmanın bu bölümünde yarışmacıların hayat hikayeleri anlatılacak. İşte Doya Doya Moda programının 118. bölüm fragmanı;

