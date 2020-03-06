betgram betgram setrabet

İstanbul 18°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
109601
ALTIN
327.305
DOLAR
6.0875
STERLİN
7.9339
EURO
6.8838

Doya Doya Moda 6 Mart Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi

Doya Doya Moda yarışmasının 6 Mart Cuma günü televizyon ekranlarına gelen bölümünde yapılan puanlamaların sonucunda kim gitti, haftanın kazananı kim oldu sorularının yanıtı ortaya çıktı. İşte Doya Doya Moda elenen ve haftanın birincisi.

06 Mart 2020 Cuma 11:48
Doya Doya Moda 6 Mart Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi

Doya Doya Moda yarışması Tv8 ekranlarında büyük bir ilgiyle milyonları ekran başına kilitliyor. Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu gibi isimlerin jüri üyeliğini üstlendiği Doya Doya Moda yarışmasında puanları birbirine son derece yakın olan 7 yarışmacı haftanın finalinde birinci olabilmek için kıyasıya bir mücadele ortaya koydu.

Zaman zaman yaşanan anlarda duygu dolu anların da yaşandığı Doya Doya Moda yarışmasında eğlenceli anlar da hiç eksik olmamaktadır. Konsept ve puanlarla da merak konusu haline gelen yarışma programında yarışmacıların kaç puan aldıkları merakla araştırılıyor.

Doya Doya Moda oluşan toplam puanlar ve 6 Mart kim elendi? Kim birinci oldu?

Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta kıyasıya bir rekabet içerisine giren yarışmacılar; Reva Mert, Emel Başkan, Sündüz Durmaz, Sepideh Su Baher, Betül Böçkün, Ferdanur Başaran ve Aydan Sarı oldu.

Doya Doya Moda 5 Mart Perşembe         Puan

Reva Mert                                                     14

Emel Başkan                                                12

Sündüz Durmaz                                           13

Sepideh Su Baher                                        12

Betül Böçkün                                                8

Ferdanur Başaran                                         6

Aydan Sarı                                                     5

Doya Doya Moda 4 Mart 2020 günü; 18 puanla Betül günün birincisi olurken onu sırasıyla; 17 puanla Ferda Nur, 15 puanla Reva, 12 puanla Su, 8 puanla Emel, 5 puanla Sündüz ve 4 puanla Aydan takip etti.

Doya Doya Moda 3 Mart günü 20 puanla Emel günün birincisi oldu ve onu sırasıyla 17 puanla Aydan ve Reva, 6 puanla Su, 5 puanla Nur ve Sündüz takip etti.

Doya Doya Moda 6 Mart Cuma kim elendi? Kim kazandı?

Doya Doya Moda yarışmasında 6 Mart Cuma günü yapılan puanlamaların sonucunda birinci olan yarışmacı açıklanır açıklanmaz içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

Son Güncelleme: 06.03.2020 11:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
La casa de papel 4. sezon tanıtım fragmanı izle!
La casa de papel 4. sezon tanıtım fragmanı izle!
Giray Altınok Güldür Güldür Show kadrosuna katıldı
Giray Altınok Güldür Güldür Show kadrosuna katıldı
Çukur'a Barış Arduç takviyesi!
Çukur'a Barış Arduç takviyesi!
Show TV'den 8 Mart Kadınlar Günü tanıtımı
Show TV'den 8 Mart Kadınlar Günü tanıtımı
Survivor Erzak ödül oyununu kim hangi takım kazandı? 6 Mart Survivor 2020 fragmanı
Survivor Erzak ödül oyununu kim hangi takım kazandı? 6 Mart Survivor 2020 fragmanı
Vuslat dizisi neden final yaptı?
Vuslat dizisi neden final yaptı?

Popüler Haberler

6 bankadan emeklilere yüksek promosyon müjdesi!
Abdest alırken nelere dikkat edilmeli
Gelinim Mutfakta Elif Akçam kimdir?
Asgari ücretin 2 Bin 700 TL olması için teklif mecliste!
7 kamu ve özel bankanın emeklilere promosyon teklifi belli oldu!
Dünya Kadınlar Günü mesajı 2020 yılı hediyelere yazılabilecek mesajlar
Gratis 8 Mart Dünya Kadınlar günü indirimli ürünleri
Nusret kadınlar gününde bedava mı olacak? Nusret Gökçe, 8 Mart Kadınlar gününde bedava!
İŞKUR ile kamu Ve özel sektöre 48 Bin personel alımı yapılacak
Ozark yeni sezon ne zaman başlıyor? Netflix Ozark 3. Sezon fragmanı yayınlandı!
Hizmetçiler Çiçek kimdir? Gerçek adı nedir? Aleyna Solaker rol aldığı yapımlar
Öğretmen dizisi Tuğrul öldü mü? Efekan Can diziden ayrıldı mı?
2020 Çiftçi ve üretici destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? 2020 Çiftçi ve üretici destek ödemeleri tarihleri
2020 MEB İl İçi Yer değiştirme tayin takvimi ne zaman açıklanacak?
Hizmetçiler dizisinde kim kimdir? Hizmetçiler dizisi tüm oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler!
Netflix La Casa de Papel 4. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?
Aspor Setenay Cankat neden yok, neden ayrıldı?
Çok Güzel Hareketler 2 Dünya Emekçi Kadınlar Günü skeci beğeni topladı
Emanet dizisinin konusu ve yayınlanacağı kanal belli oldu!
OdaTv.com neden girilmiyor? nasıl girerim?
Öğretmen Dizisi Ateş kimdir? Gerçek adı nedir? Mert Demir hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.