Doya Doya Moda 6 Mart Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi

Doya Doya Moda yarışması Tv8 ekranlarında büyük bir ilgiyle milyonları ekran başına kilitliyor. Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu gibi isimlerin jüri üyeliğini üstlendiği Doya Doya Moda yarışmasında puanları birbirine son derece yakın olan 7 yarışmacı haftanın finalinde birinci olabilmek için kıyasıya bir mücadele ortaya koydu.

Zaman zaman yaşanan anlarda duygu dolu anların da yaşandığı Doya Doya Moda yarışmasında eğlenceli anlar da hiç eksik olmamaktadır. Konsept ve puanlarla da merak konusu haline gelen yarışma programında yarışmacıların kaç puan aldıkları merakla araştırılıyor.

Doya Doya Moda oluşan toplam puanlar ve 6 Mart kim elendi? Kim birinci oldu?

Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta kıyasıya bir rekabet içerisine giren yarışmacılar; Reva Mert, Emel Başkan, Sündüz Durmaz, Sepideh Su Baher, Betül Böçkün, Ferdanur Başaran ve Aydan Sarı oldu.

Doya Doya Moda 5 Mart Perşembe Puan

Reva Mert 14

Emel Başkan 12

Sündüz Durmaz 13

Sepideh Su Baher 12

Betül Böçkün 8

Ferdanur Başaran 6

Aydan Sarı 5

Doya Doya Moda 4 Mart 2020 günü; 18 puanla Betül günün birincisi olurken onu sırasıyla; 17 puanla Ferda Nur, 15 puanla Reva, 12 puanla Su, 8 puanla Emel, 5 puanla Sündüz ve 4 puanla Aydan takip etti.

Doya Doya Moda 3 Mart günü 20 puanla Emel günün birincisi oldu ve onu sırasıyla 17 puanla Aydan ve Reva, 6 puanla Su, 5 puanla Nur ve Sündüz takip etti.

Doya Doya Moda 6 Mart Cuma kim elendi? Kim kazandı?

Doya Doya Moda yarışmasında 6 Mart Cuma günü yapılan puanlamaların sonucunda birinci olan yarışmacı açıklanır açıklanmaz içeriğimizden öğrenebilirsiniz.