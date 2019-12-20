Doya Doya Moda Ece Sarı'ya ne oldu? Yarışmacı Ece Sarı fenalık geçirdi

İzleyicilerin merakla takip ettiği moda programı Doya Doya Moda’nın bu haftaki finalinde yarışmacılardan Ece, Baby Shower konseptiyle jüri karşısına çıktı. Jüri üyeleri Ece’nin konseptini beğenmedi.

Eleştirileri kaldıramadı kriz geçirdi

Ece’nin konseptine yönelik olarak jüri üyelerinden Kemal Doğulu, kıyafetlerinden sadece pembe çantasının konsepte uygun olduğunu ancak çantanın da kendisine uygun olmadığını söyledi. Ece jüri üyelerinden birçok eleştiri aldı.

Ece Sarı yaptığı konsept ve giyimi sebebiyle jüri üyelerinden yoğun eleştiri aldıktan sonra, fenalaştı. Tam o sırada jüri üyelerinden Uğurkan Erez’in yanında olan Ece, Erez’e tutundu. Ece gözyaşlarına hakim olamadı ve nefes alırken zorlandığı görüldü.