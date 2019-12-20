İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111177
ALTIN
282.139
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7271
EURO
6.5768

Doya Doya Moda Ece Sarı'ya ne oldu? Yarışmacı Ece Sarı fenalık geçirdi

Doya Doya Moda programının bu haftaki finalinde yarışmacılardan Ece Sarı birçok eleştiri aldı. Eleştirilerin ardından yarışmacı fenalık geçirdi. Yaşanan olayın ardından izleyiciler Doya Doya Moda Ece Sarı’ya ne oldu? sorusu gündeme geldi. İşte merak edilenler.

20 Aralık 2019 Cuma 19:44
Doya Doya Moda Ece Sarı'ya ne oldu? Yarışmacı Ece Sarı fenalık geçirdi

İzleyicilerin merakla takip ettiği moda programı Doya Doya Moda’nın bu haftaki finalinde yarışmacılardan Ece, Baby Shower konseptiyle jüri karşısına çıktı. Jüri üyeleri Ece’nin konseptini beğenmedi.

Ece’nin konseptine yönelik olarak jüri üyelerinden Kemal Doğulu, kıyafetlerinden sadece pembe çantasının konsepte uygun olduğunu ancak çantanın da kendisine uygun olmadığını söyledi. Ece jüri üyelerinden birçok eleştiri aldı.

Eleştirileri kaldıramadı kriz geçirdi

Ece Sarı yaptığı konsept ve giyimi sebebiyle jüri üyelerinden yoğun eleştiri aldıktan sonra, fenalaştı. Tam o sırada jüri üyelerinden Uğurkan Erez’in yanında olan Ece, Erez’e tutundu. Ece gözyaşlarına hakim olamadı ve nefes alırken zorlandığı görüldü.

Son Güncelleme: 20.12.2019 19:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yedinci Koğuştaki Mucize film müzikleri albümü yayınlandı!
Yedinci Koğuştaki Mucize film müzikleri albümü yayınlandı!
Çocuk dizisi Hasan’ın babası kimdir? Hasan'ın babası yaşıyor mu?
Çocuk dizisi Hasan’ın babası kimdir? Hasan'ın babası yaşıyor mu?
Metin Hara Ayşe Akın ile aşk mı yaşıyor? Bebek’te el ele görüldüler
Metin Hara Ayşe Akın ile aşk mı yaşıyor? Bebek’te el ele görüldüler
Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jurisinden MasterChef performansı
Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jurisinden MasterChef performansı
Çukur dizisine neden ceza kesildi? RTÜK'ten Çukur dizisine ceza yağdı!
Çukur dizisine neden ceza kesildi? RTÜK'ten Çukur dizisine ceza yağdı!
Halk TV yeni Genel Yayın Yönetmeni kim oldu? Halk Tv yeni genel yayın yönetmeni belli oldu
Halk TV yeni Genel Yayın Yönetmeni kim oldu? Halk Tv yeni genel yayın yönetmeni belli oldu

Popüler Haberler

3’te 3 Tarih yarışması Prof. Dr. Tufan Gündüz kimdir? Prof. Dr. Tufan Gündüz hakkında bilgiler
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanı
Birgül Baltacı nerede kim kaçırdı? Gerçeğin Peşinde Birgül Baltacı olayı ne?
Aleyna Tilki Geberiyorum yorumu ile hayran bıraktı
Steam kış indirimi ile fiyatlar yarı yarıya düştü! Steam büyük kış indirimleri başladı!
Nöbetçi noter sorgulama: 21 Aralık 2019 hangi noterler nöbetçi?
2020 lüks inşaat maliyetleri belli oldu! İşte 2020 lüks inşaat maliyetleri
2020 Seat Leon tanıtım tarihi belli oldu
2020 İnşaat maliyetleri ne kadar oldu? 2020 Bina normal inşaat maliyet bedelleri
Lucifer 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer yeni sezon kaç bölüm olacak?
PTT açık mı? 21 - 22 Aralık Haftasonu günleri açık olan nöbetçi PTT şubeleri nerede? Nöbetçi PTT sorgulama
Atiye dizisi kaç bölüm yayınlanacak? 1 Sezon mu olacak, ne kadar sürecek?
Mucize Doktor Ela neden yok? Diziden neden ayrıldı? Ela diziye geri dönecek mi?
Beren Saat’in fotoğraf paylaşımında iç çamaşırı tartışması
Batwoman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizi arası ne zaman biter? Batwoman 1. Sezon 10. bölüm tarihi
Beyaz Show hangi kanalda yayınlanacak? Beyaz Show ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi Obaya ne zaman dönecek? Engin Altan Düzyatan diziye katılacak mı?
2020 ING Bank yeni yıl kredi kampanyası
Ruam Hastalığı nedir, neden olur? Ruam insana bulaşır mı?
Samsung Galaxy Fold 2 ne zaman çıkacak? Samsung katlanabilir ekranlı telefon özellikleri ve fiyatı
Ozan Güven kimdir? Ozan Güven hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.