betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul 11°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
100966
ALTIN
327.076
DOLAR
6.1878
STERLİN
7.9506
EURO
6.9752

Doya Doya Moda Ferdanur neden diskalifiye oldu, neden yarışmadan elendi?

Hafta içi hergün Tv8 ekranlarından seyircisi ile buluşan Doya Doya Moda yarışmasının geçtiğimiz bölümünde şok elenme gerçekleşti. Çok izlenen moda yarışmasında ilk haftadan beri elenmeden kalmayı başaran kişinin beklenmeyen kişinin elenmesi sonucunda yarışmanın izleyicileri Doya Doya Moda Ferdanur Neden Diskalifiye Oldu! Başlığını merak ederken internet üzerinden cevap aramaya başladı. İşte elenmeye dair tüm ayrıntılar ve merak edilen detaylar haberimizde.

10 Mart 2020 Salı 20:45
Doya Doya Moda Ferdanur neden diskalifiye oldu, neden yarışmadan elendi?

Doya Doya Moda programının, 10 Mart 2020 tarihinde yayınlanan 77. Bölümünde Ferdanur yarışmadan elendi. Yarışmacıların çoğu büyük bir şok içerisinde bırakan bu gelişmeyi, program sunucusu Kemal Doğulu açıkladı. Yaşanan bu olay ardından Ferdanur Başaran programdan elendi mi? Ferdanur gerçekten yarışmadan diskalifiye mi oldu? Soruları araştırılan sorular arasında yerini aldı. Yazımızın devamında tüm soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Doya Doya Moda Ferdanur eden diskalifiye oldu!

10 Mart Salı günü yayınlanan 77.bölümünde Doya Doya Moda adlı programda yapılacak olan konsepti ve gelinlerin puanlamasını gerçekleştirilmesi beklenirken, sunucu Kemal Doğulu, Ferdanur Başaran’ın podyumda bulunduğu esnada gerçekleşen bir olayı duyunca rejinin de vermiş olduğu bilgileri ile birlikte bir açıklamada bulundu.

Kemal’in yaptığı açıklamaları tüm stüdyo oldukça dikkatli bir biçimde kulak verdi. Kemal’in yanında yer alan diğer jüri üyeleri Seray Sever, Gülsah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ise gerçekleşen olayı açıklamaya ve Kemal’e içeriden gelen bilgileri öğrendiği esnada, Kemal Doğulu şu sözcükleri söyleyerek Ferdanur Başar’ı yarışmadan eledi. İşte yapılan açıklama:

“Yapım şirketinden bilgi geldi. Büyük şoktayım. Sen ilk günden beri buradasın. Ancak bugün son günün. Yarışma kuralları gereği bugün aramızdan ayrılmak zorundasın!”

Bu olaylara şahit olan herkes bu olayın gerçek mi yoksa bir şakamı olduğunu anlayamadı.

Kemal Doğulu’nun takmış olduğu kulaklığın yarışmacılar dahil stüdyodaki herkeste bulunduğu için reji tarafından bir mesaj iletildiyse, bu mesajı herkesin duyabilirdi.

Ferdanur ve Betül yayınlar başlamadan önce yüksek sesle konuştuklarına şahit olan Derya, seslerini alçaltmaları için uyarıda bulunmasının ardından gerçekleşen olaylar neticesinde Ferdanur, yayın kurallarına bakılarak yarışmadan men edilmek zorunda kaldı.

Betül’e uygulanacak ceza ise Cuma günü açıklanacak. Bununla birlikte Çarşamba günü Ferdanur’un yerine gelecek olan yarışmacı da yarın yarışmaya katılacak.

Ferdanur Başarran Doya Doya diskalifiye görüntüsü

10 Mart Salı günü Doya Doya Moda programının gözde yarışmacılarından Ferdanur, programın uyguladığı kuralların dışına çıkarak aykırı bir hareket sergilemesi sonucunda elendi. Bu görüntüler alt tarafta mevcut.

Son Güncelleme: 10.03.2020 20:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix'te Atiye dizisinin 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon tarihi belli oldu!
Netflix'te Atiye dizisinin 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon tarihi belli oldu!
Netflix Türkiye’den 6 yeni proje müjdesi
Netflix Türkiye’den 6 yeni proje müjdesi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. Bölüm Fragmanı yayında
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. Bölüm Fragmanı yayında
Enes Batur'un Youtube üzerine video yüklemesi yasaklandı!
Enes Batur'un Youtube üzerine video yüklemesi yasaklandı!
Ronaldinho'nun cezaevinde ilk fotoğrafı!
Ronaldinho'nun cezaevinde ilk fotoğrafı!
Gel Dese Aşk izlendi mi? Dizi tutar mı? Dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Gel Dese Aşk izlendi mi? Dizi tutar mı? Dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe - Burç yorumunuza göre sizi neler bekliyor?
WhatsApp eski numara yedeği yeni numaraya nasıl taşınır?
Corona virüsü İstanbul'da rastlandı mı, var mı? İstanbul'da okullar tatil edildi mi?
Müge Anlı Zehra Topdağ cinayette katil kim belli oldu mu? Zehra Topdağ'ı kim öldürdü?
Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmanın yolları
Atiye yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. sezon tarihi belli oldu mu? 3. sezonla final yapacak
Çukur Timsah Celil neden öldü? Çukur dizisinde Timsah Celil neden ayrıldı?
MEB 2020 Sınav görevleri ve ücretleri ne kadar?
Yeni atanacak 20.000 öğretmen ne kadar maaş alacak?
MEB MEBBİS Sınav görev başvuruları nasıl ve nereden yapılır?
Belediyede memur nasıl olunur? 2020 Belediye memurluk şartları
Öğretmen dizisi Metin Müdür kimdir? Gerçek adı nedir? Şerif Erol hakkında bilgiler
Doya doya moda Ferdanur neden yok? Diskalifiye mi oldu? Neden yarışmıyor?
Öğretmen dizisi hangi okulda lisede çekiliyor? Küçükkapı Lisesi hangi semttedir?
FFP1 FFP2 FFP3 N95 maske türleri farkları nelerdir? Corona virüsünden hangi maskeler korur?
Elektrikli araçların şarj maliyeti ne kadardır? Benzinle kıyasla şarj maliyetleri
Uçak pilotu maaşları ne kadardır? 2020 Uçak pilotu maaş miktarı
Türkiye'de ilk koronavirüs nerede ve kimde tespit edildi? Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi hangi şehirde?
Öğretmen konusu nedir, dizi hangi yabancı diziden uyarlama?
Dünya Sağlık Örğütü Türkiye'de korona virüsünü hangi şehirde gösteriyor? Coronavirus COVID-19 Küresel durumlar haritasına Türkiye 'deki vakanın yeri
Corona virüsünden korunmak için dua veya sure var mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.