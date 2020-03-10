Doya Doya Moda Ferdanur neden diskalifiye oldu, neden yarışmadan elendi?

Doya Doya Moda programının, 10 Mart 2020 tarihinde yayınlanan 77. Bölümünde Ferdanur yarışmadan elendi. Yarışmacıların çoğu büyük bir şok içerisinde bırakan bu gelişmeyi, program sunucusu Kemal Doğulu açıkladı. Yaşanan bu olay ardından Ferdanur Başaran programdan elendi mi? Ferdanur gerçekten yarışmadan diskalifiye mi oldu? Soruları araştırılan sorular arasında yerini aldı. Yazımızın devamında tüm soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Doya Doya Moda Ferdanur eden diskalifiye oldu!

10 Mart Salı günü yayınlanan 77.bölümünde Doya Doya Moda adlı programda yapılacak olan konsepti ve gelinlerin puanlamasını gerçekleştirilmesi beklenirken, sunucu Kemal Doğulu, Ferdanur Başaran’ın podyumda bulunduğu esnada gerçekleşen bir olayı duyunca rejinin de vermiş olduğu bilgileri ile birlikte bir açıklamada bulundu.

Kemal’in yaptığı açıklamaları tüm stüdyo oldukça dikkatli bir biçimde kulak verdi. Kemal’in yanında yer alan diğer jüri üyeleri Seray Sever, Gülsah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ise gerçekleşen olayı açıklamaya ve Kemal’e içeriden gelen bilgileri öğrendiği esnada, Kemal Doğulu şu sözcükleri söyleyerek Ferdanur Başar’ı yarışmadan eledi. İşte yapılan açıklama:

“Yapım şirketinden bilgi geldi. Büyük şoktayım. Sen ilk günden beri buradasın. Ancak bugün son günün. Yarışma kuralları gereği bugün aramızdan ayrılmak zorundasın!”

Bu olaylara şahit olan herkes bu olayın gerçek mi yoksa bir şakamı olduğunu anlayamadı.

Kemal Doğulu’nun takmış olduğu kulaklığın yarışmacılar dahil stüdyodaki herkeste bulunduğu için reji tarafından bir mesaj iletildiyse, bu mesajı herkesin duyabilirdi.

Ferdanur ve Betül yayınlar başlamadan önce yüksek sesle konuştuklarına şahit olan Derya, seslerini alçaltmaları için uyarıda bulunmasının ardından gerçekleşen olaylar neticesinde Ferdanur, yayın kurallarına bakılarak yarışmadan men edilmek zorunda kaldı.

Betül’e uygulanacak ceza ise Cuma günü açıklanacak. Bununla birlikte Çarşamba günü Ferdanur’un yerine gelecek olan yarışmacı da yarın yarışmaya katılacak.

Ferdanur Başarran Doya Doya diskalifiye görüntüsü

10 Mart Salı günü Doya Doya Moda programının gözde yarışmacılarından Ferdanur, programın uyguladığı kuralların dışına çıkarak aykırı bir hareket sergilemesi sonucunda elendi. Bu görüntüler alt tarafta mevcut.