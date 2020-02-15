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Doya Doya Moda Seray Sever kimdir? Seray Sever kimin yerine jüri üyesi oldu?

Doya Doya Moda Seray Sever kimdir? Seray Sever kimin yerine jüri üyesi oldu. Doya Doya Moda programından ayrılan isim Banu Noyan oldu. Konuyla ilgili Seray Sever açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:27
Doya Doya Moda Seray Sever kimdir? Seray Sever kimin yerine jüri üyesi oldu?

Show TV’nin sevilen moda programı Doya Doya Moda’nın yeni jüri üyesi Seray Sever oldu. Programda geçen hafta Banu Noyan jüri üyeliğinden ayrılmıştı. Banu Noyan’ın ayrılmasının ardından programın yeni jürisi Seray Sever oldu. Seray Sever son olarak Gel Konuşalım programında yorumculuk yapıyordu.

Seray Sever Gel Konuşalım’dan ayrıldı mı?

Seray Sever’in Doya Doya Moda programına katıldığının açıklanmasının ardından izleyiciler Gel Konuşalım programından ayrılıp ayrılmadığını merak ediyordu. Seray Sever konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sever, Gel Konuşalım programında son yayınına çıktığı dile getirdi ve artık Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapacağını açıkladı.

Seray Sever Kimdir?

Seray Sever 27 Şubat 1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünde eğitim gören Sever, TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece almıştır. Öğrencilik yıllarındaki başarısının yanı sıra özel hayatında ise henüz 21 yaşındayken Uğur Kazanova ile evlenen Seray Sever 5 yıllık evliliğine 1999 yılında son vermiştir. Seray Sever evliliğinin ardından kendisini işine adamış ve birçok projede yer almıştır. Bunun yanı sıra 2018 yılında Eray Sünbül ile evlene Seray Sever evliliğine devam etmektedir.

Seray Sever öğrencilik yıllarında kısa reklam filmlerinde yer alarak sektöre giriş yapmıştır. Kısa süre içinde kendisini kanıtlayan Sever, TRT’de yayınlanan Popstop adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.

 

Sunuculuğun yanı sıra müzik kliplerinde de yer alan Seray Sever 1995 yılında Emel Müftüoğlu’nun Hovarda şarkısının klibinde ardından Mirkelam’ın Tavla klibinde de yer almıştır. 1996 yılında ATV’ye transfer olan Sever, burada Sabah Şekerleri adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.

2001 yılında kamera karşısına geçen Seray Sever Dadı adlı diziyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu projede Gülben Ergen, Kenan Işık, Haldun Dormen, Sinem Kobal gibi isimlerle çalışmıştır. Kariyerindeki yükselişi hızla devam ettiren Sever, O Şimdi Asker adlı sinema filmiyle beyaz perdedeki yerini de almıştır. Seray Sever oyunculuktan şarkıcılığa sunuculuktan yapımcılığa birçok alanda çalışmış ve kendisini kanıtlamıştır. Genç yaşta sektöre giren Seray Sever şimdilerin aranılan isimleri arasında yer alıyor.

Seray Sever’in yer aldığı projeler

Seray Sever sektörde birçok alanda çalışmıştır. Ancak sektöre girişi sunuculukla olmuştur. Seray Sever’in sunuculuğunu yaptığı projeler şu şekildedir:

  • Popstop (TRT) (1990)
  • Sabah Şekerleri (Atv) (1996)
  • ATV'de Pazar (Atv) 1996)
  • Seç Bakalım (Atv) (1998)
  • Şans Kapıyı Çalınca (Show TV) (1999)
  • Aşk Olsun (Atv) (2002)
  • Kripton (Show TV) (2002)
  • Popstar (Kanal D) (2004)
  • Turkstar (Kanal D) (2004)
  • Başka Yerde Yok (Cine 5) (2005)
  • Stüdyo 4 (Star TV) (2006)
  • Seray Sever ve Erkekler (Turkmax) (2007)
  • Sabahın Körü (Atv) (2007)
  • Her Şey Dahil (Turkmax)
  • Gel Yazın Konuşalım (2019)

Sunuculuğun yanı sıra birçok video klipte de yer alan Seray Sever aynı zamanda kendi şarkılarına da klip çekmiştir. Seray Sever’in yer aldığı klipler şu şekildedir:

  • “Tavla” (Mirkelam) (1995)
  • “Hovarda” (Emel Müftüoğlu) (1995)
  • “İçim Yanıyor” (Seray Sever) (2006)
  • “Yeni Bir Karar” (Seray Sever) (2006)

Seray Sever sunuculuk kariyerinin yanı sıra kamera karşısına geçerek bu alanda da kendisini kanıtlamıştır. Seray Sever’in yer aldığı diziler şu şekildedir:

  • Güldüren Cazibe (1998)
  • Köstebek (1999)
  • Dadı (2000)
  • Evdeki Hesap (2000)
  • Kumkapı Olayı-Üzgünüm (2000)
  • Ev Hali (2002)
  • Kurtlar Vadisi (2003)
  • Esir Şehrin Gözyaşları (2003)
  • Çocuklar Ne Olacak (2004)
  • Tatil Aşkları (2004)
  • Ünlüler Çiftliği (2005)
  • AB'nin Yolları Taştan (2005)
  • Erkeksen Seyret (2006)
  • Yalancı Romantik (2009)
  • Sıkı Dostlar (2009)
  • +18 (2011)
  • Küçük Hesaplar (2012)

Seray Sever televizyondaki başarısını sinema perdesine de yansıtmayı başarmıştır. Seray Sever’in yer aldığı filmler şöyledir:

  • Şimdi Asker (2002)
  • Banyo (2005)
  • Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007)
  • Maskeli Beşler: Kıbrıs (2008)
  • Manda Yuvası (2015)

Yer aldığı dizi, film ve televizyon programlarının yanı sıra kurduğu prodüksiyon şirketiyle yapımcılıkta yapan Seray Sever Sen Harikasın, +18 ve Aşk Kaç Beden Giyer gibi projelerin yapımcılığını üstlenmiştir.

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:27
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