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Doya Doya Moda Yaren Medin kimdir? Yaren medin hakkında bilgiler

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından büyük ilgi gören Doya Doya Moda yarışmasına yeni bir yarışmacı daha katıldı. Peki Doya Doya Moda yarışmacısı Yaren Medin kimdir? İşte yeni yarışmacı Yaren Medin hakkında bilgiler ve çok daha fazlası…

26 Aralık 2019 Perşembe 12:03
Doya Doya Moda Yaren Medin kimdir? Yaren medin hakkında bilgiler

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışması başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda yarışması izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Son olarak Doya Doya Moda yarışmasının 23 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan bölümünde, yarışmadan elenen son isim olan Ece yerine yeni bir yarışmacı katıldı.

Doya Doya Moda’nın yeni yarışmacısı Yaren Medin olarak tanıtıldı. Yarışmanın izleyicileri Yaren Medin hakkında araştırma yapmaya başladılar.

Yaren Medin Kimdir?

Yaren Medin 23 yaşındadır. Aslında gazetecilik yapan Yaren Medin, aktif bir şekilde büyük beden mankenlik yapmaktadır. 44 beden olan Medin 16-17 yaşından beri moda konusunda büyük bir ilgiye sahiptir. Yarışmada oldukça iddialı olduğunu söyleyen Yaren Medin’in nasıl bir performans sergileyeceği merak edilen konular arasında yer alıyor.

Son Güncelleme: 26.12.2019 12:03
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