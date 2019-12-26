Doya Doya Moda Yaren Medin kimdir? Yaren medin hakkında bilgiler

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışması başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda yarışması izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Son olarak Doya Doya Moda yarışmasının 23 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan bölümünde, yarışmadan elenen son isim olan Ece yerine yeni bir yarışmacı katıldı.

Yaren Medin Kimdir?

Doya Doya Moda’nın yeni yarışmacısı Yaren Medin olarak tanıtıldı. Yarışmanın izleyicileri Yaren Medin hakkında araştırma yapmaya başladılar.

Yaren Medin 23 yaşındadır. Aslında gazetecilik yapan Yaren Medin, aktif bir şekilde büyük beden mankenlik yapmaktadır. 44 beden olan Medin 16-17 yaşından beri moda konusunda büyük bir ilgiye sahiptir. Yarışmada oldukça iddialı olduğunu söyleyen Yaren Medin’in nasıl bir performans sergileyeceği merak edilen konular arasında yer alıyor.