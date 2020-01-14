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Doya Doya Moda yeni yarışmacı Selin Küçük kimdir? Selin Küçük hakkında bilgiler

TV8 ekranlarının moda yarışmasında izleyiciler Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Selin Küçük kimdir tartışmalarını başlattı. Yarışmanın yeni ismi Selin Küçük hakkında bilgiler ortaya çıktı.

14 Ocak 2020 Salı 13:59
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Selin Küçük kimdir? Selin Küçük hakkında bilgiler

TV8 ekranlarında yayın hayatına devam eden Doya Doya Moda yarışmasının yeni isimleri izleyiciler tarafından da araştırılmakta. Yarışmaya henüz dahil olan Selin Küçük en fazla merak edilen yarışmacılar arasında bulunuyor. TV8 ekranlarında hafta içi her gün televizyon ekranlarına gelen yarışma programında Selin Küçük’e dair ayrıntılar merak edilmeye başlandı.

Selin Küçük kimdir?

23 yaşındaki Selin Küçük, aslen Samsunludur. Şuanda işsiz olan Küçük, 1.74 uzunluğunda ve 71 kilogram ağırlığındadır. Güçlü fiziği ve güzelliğiyle izleyicilerin dikkatini çeken Selin Küçük Instagram hesabında da takipçilerine güzelliğini sunuyor.

Son Güncelleme: 14.01.2020 13:59
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