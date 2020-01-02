Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Ahsen kimdir? Ahsen Perkitli hakkında bilgiler

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasına henüz dahil olan Ahsen Perkitli hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Yeni yarışmacı özellikle de nişanlısının ismini çok kez anmasıyla izleyicilerin dikkatini çekti.

Ahsen Perkitli kimdir?,

Doya Doya Moda yarışmasının yeni yarışmacısı Ahsen Perkitli 1.60 cm uzunluğunda ve 90 kilogram ağırlığındadır. Aslen Sivaslı olan Perkitli, Aşçılık bölümünden mezundur. İstanbul doğumu olan yarışmacı, Sündüz’ü kendisine yakın olarak görüyor fakat Su’dan hoşlanmıyor. Uzunca bir süredir modayı yakından takip ettiğini söyleyen Ahsen dikkatleri çekmeye başladı.

Programa ses getirmeyi başaracak isimler arasında görülen Ahsen’in Tan Taşçı hayranı olduğu belirtiliyor.