Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Derya Çağlar kimdir? Derya Çağlar hakkında bilgiler

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda’ya bir isim daha dahil oldu. Geçen hafta yarışmadan elenen Reva ve Aydan’ın yerine yarışmaya ilk olarak Özde katılmıştı. Yarışmanın katılan son isimde Derya Çağlar oldu.

Derya Çağlar yarışmanın ilk gününden jüri üyelerini etkilemeyi başardı. Yarışmanın ilk gününde başarılı bir performans ortaya koyan Derya Çağlar iddiasını da ortaya koymuş oldu. İzleyicilerde yarışmanın yeni isimler Derya Çağlar ve Özde Karacan’ın nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyordu.

Derya Çağlar kimdir?

Derya Çağlar tam adıyla Derya Halime Çağlar yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Aslen Rizeli olan 20 yaşındaki yeni yarışmacı kendine oldukça güveniyor. 1.75 cm boyunda olan Derya Çağlar 82 kilodur.

Derya Çağlar’ın instagram adresi

Derya Çağlar yeni haftanın ilk gününde jüri üyelerinden 4’er puan aldı ve oluşturduğu konseptle oldukça beğeni kazandı. İlk yarışma gününde bu kadar iyi bir performans sergilemesi Derya Çağlar’ı bir adım öne çıkardı.

9 Mart Pazartesi günü Doya Doya Moda programına dahil olan Derya Çağlar’ın instagram profiline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.instagram.com/deryacaglaarr/

Doya Doya Moda Derya Çağlar’ın geldiği bölüm

Derya Çağlar TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programına 9 Mart Pazartesi günü katıldı. Derya Çağlar’ın yarışmaya dahil olduğu 76. bölüm fragmanı aşağıda yer almaktadır.