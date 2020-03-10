Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Derya Çağlar kimdir? Derya Çağlar hakkında bilgiler

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda’ya bir isim daha dahil oldu. Geçen hafta yarışmadan elenen Reva ve Aydan’ın yerine yarışmaya ilk olarak Özde katılmıştı. Yarışmanın katılan son isimde Derya Çağlar oldu.
Derya Çağlar yarışmanın ilk gününden jüri üyelerini etkilemeyi başardı. Yarışmanın ilk gününde başarılı bir performans ortaya koyan Derya Çağlar iddiasını da ortaya koymuş oldu. İzleyicilerde yarışmanın yeni isimler Derya Çağlar ve Özde Karacan’ın nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyordu.
Derya Çağlar kimdir?
Derya Çağlar tam adıyla Derya Halime Çağlar yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Aslen Rizeli olan 20 yaşındaki yeni yarışmacı kendine oldukça güveniyor. 1.75 cm boyunda olan Derya Çağlar 82 kilodur.
Derya Çağlar’ın instagram adresi
9 Mart Pazartesi günü Doya Doya Moda programına dahil olan Derya Çağlar’ın instagram profiline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.instagram.com/deryacaglaarr/
Doya Doya Moda Derya Çağlar’ın geldiği bölüm
Derya Çağlar TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programına 9 Mart Pazartesi günü katıldı. Derya Çağlar’ın yarışmaya dahil olduğu 76. bölüm fragmanı aşağıda yer almaktadır.