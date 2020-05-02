Doya Doya Moda Zenan Karataş elendi Mi? Zenan Karataş kimdir, mağazası nerede?

Doya Doya Moda programı TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. 1 Mayıs günü yayınlanan haftanın finali bölümünde elenen isim Zenan Karataş oldu. Peki elenen yarışmacı Zenan Karataş kimdir?

28 yaşındaki Karataş, Pendik’te yaşıyor aslen ise Ispartalı. 1.65 boya ve 75 kiloya sahip olan Zenan, 42 ile 44 beden arasında giyiniyor. Yarışmanın sponsorlarından birisi olan genç yarışmacı kendi de büyük beden tekstil işi yapıyor. Mağazası Batı Karanfil Sokak No: 1 D:B 34890 Pendik İstanbul’da yer alıyor.

Yarışmada toplam 19 puan alan Zenan Karataş puanı dolayısıyla yarışmaya veda eden isim oldu.

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