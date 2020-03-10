Doya Doya Moda’nın yeni yarışmacısı Özde Karacan kimdir?

Tv8 ekranlarının moda yarışması Doya Doya Moda’da yeni hafta başladı. Haftanın ilk gününde yarışmaya yeni katılan isim Özde Karacan oldu. Yeni yarışmacı tarzı ve iddiasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Hafta içi her gün saat 12.00’da yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu ve Seray Sever oturuyor. Büyük beden kadınlara hitap eden yarışma aldığı reytingler ile yerini korumayı başarıyor.

9 Mart Pazartesi günü ilk kez yarışan Özde Karacan, yarışmaya gelir gelmez ‘’Haftanın birincisi ben olacağım. Modayı ve giyinmeyi kızlara öğreteceğim’’ sözleri ile iddiasını gösterdi.

Özde Karacan, 1992 yılında doğmuş ve 28 yaşında. Boyu 1.75 olan yarışmacı, 82 kilo ve 42 beden giyiyor.