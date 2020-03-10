betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul 11°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
100966
ALTIN
327.076
DOLAR
6.1878
STERLİN
7.9506
EURO
6.9752

Doya Doya Moda’nın yeni yarışmacısı Özde Karacan kimdir?

Büyük beden modanın nabzını tutan yarışma Doya Doya Moda'da yeni bir hafta başladı. Bu hafta yarışmaya dahil olan iki isimden biri olan ve gelir gelmez iddialı konuşmalarıyla yarışmaya damgasını vuran yeni isim Özde Karacan kimdir merak edildi. İşte Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı hakkında bilgiler.

10 Mart 2020 Salı 21:33
Doya Doya Moda’nın yeni yarışmacısı Özde Karacan kimdir?

Tv8 ekranlarının moda yarışması Doya Doya Moda’da yeni hafta başladı. Haftanın ilk gününde yarışmaya yeni katılan isim Özde Karacan oldu. Yeni yarışmacı tarzı ve iddiasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Hafta içi her gün saat 12.00’da yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu ve Seray Sever oturuyor. Büyük beden kadınlara hitap eden yarışma aldığı reytingler ile yerini korumayı başarıyor.

Doya Doya Moda’nın yeni yarışmacısı Özde Karacan kimdir?

9 Mart Pazartesi günü ilk kez yarışan Özde Karacan, yarışmaya gelir gelmez ‘’Haftanın birincisi ben olacağım. Modayı ve giyinmeyi kızlara öğreteceğim’’ sözleri ile iddiasını gösterdi.

Özde Karacan, 1992 yılında doğmuş ve 28 yaşında. Boyu 1.75 olan yarışmacı, 82 kilo ve 42 beden giyiyor.

Son Güncelleme: 10.03.2020 21:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix'te Atiye dizisinin 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon tarihi belli oldu!
Netflix'te Atiye dizisinin 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon tarihi belli oldu!
Netflix Türkiye’den 6 yeni proje müjdesi
Netflix Türkiye’den 6 yeni proje müjdesi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. Bölüm Fragmanı yayında
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. Bölüm Fragmanı yayında
Enes Batur'un Youtube üzerine video yüklemesi yasaklandı!
Enes Batur'un Youtube üzerine video yüklemesi yasaklandı!
Ronaldinho'nun cezaevinde ilk fotoğrafı!
Ronaldinho'nun cezaevinde ilk fotoğrafı!
Gel Dese Aşk izlendi mi? Dizi tutar mı? Dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Gel Dese Aşk izlendi mi? Dizi tutar mı? Dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?

Popüler Haberler

Öğretmen dizisi Selin kimdir? Gerçek adı nedir? Bensu Uğur hakkında bilgiler
Öğretmen dizisi Nil kimdir? Gerçek adı nedir? Ezgi Gör hakkında bilgiler
İstanbul'da 12 Mart 2020 okullar tatil edildi mi?
Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe - Burç yorumunuza göre sizi neler bekliyor?
WhatsApp eski numara yedeği yeni numaraya nasıl taşınır?
Corona virüsü İstanbul'da rastlandı mı, var mı? İstanbul'da okullar tatil edildi mi?
Müge Anlı Zehra Topdağ cinayette katil kim belli oldu mu? Zehra Topdağ'ı kim öldürdü?
Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmanın yolları
Atiye yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. sezon tarihi belli oldu mu? 3. sezonla final yapacak
Çukur Timsah Celil neden öldü? Çukur dizisinde Timsah Celil neden ayrıldı?
Zümrüdüanka Nisa kimdir? Itır Esen hakkında bilgiler ve rol aldığı yapımlar
Otomobil far içi ve far temizliği nasıl yapılır?
Malazgirt 1071 filmi ne zaman vizyona giriyor?
11 Mart 2020 Fındık kaç para oldu? İl İl TMO ve Ticaret Borsası güncel fındık fiyatları listesi
Alkollü araç kullanmanın cezası nedir? Alkollü araç kullanma trafik cezası ne kadardır, kaç paradır? Alkollü araç promil sınırı ve para cezası
Baraj dizisi ne zaman başlıyor? Fox TV Baraj dizisi konusu ve oyuncuları
Korona virüs koruyucu maske hangisi? Hangi tür maskeler virüsten korur? Corona için hangi maskeyi almak gerekiyor?
Öğretmen dizisi Mine kimdir? Göksu Melek Ulucan nereli ve kaç yaşında?
Belediyede memur nasıl olunur? 2020 Belediye memurluk şartları
İcra katibi maaşları ne kadardır? 2020 icra katibi maaşları
TRT Ya İstiklal Ya Ölüm ne zaman başlıyor? TRT Ya İstiklal Ya Ölüm 2. tanıtım yayınlandı konusu ve oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.