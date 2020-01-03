Dracula dizisi konusu, fragmanı ve oyuncuları

Sherlock Holmes’un yaratıcıları olan Mark Gatiss ile Steven Moffat yepyeni bir yapımla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Netflix & BBC One ortaklığındaki yeni dizi ‘’Dracula’’ başlamaya hazırlanıyor.

Netflix ve BBC’de yayınlanacak

Bram Stoker’ın klasik eserlerinden esinlenilerek kaleme alınan korku dizisinin 3 bölümden oluşacak ilk sezonu 1-2-3 Ocak tarihlerinde BBC One kalaında yayınlanacak. BBC One’da yayın tamamlandıktan sonra 4 Ocak 2020 Cumartesi günü Netflix’te izleyicilerle buluşacak.

Dracula konusu ne?

Kont Dracula efsanesi vampirin kanlı suçlarını inceleyip, zayıf noktasına ışık tutacak öyküyü bambaşka hikayelerle izleyicilerle buluşturacak.

Dracula bölümleri

BBC One’da;

1 Ocak 2020 günü yayınlanacak bölümün ismi ‘’The Rules of the Beast’’ ve yönetmenliğini Jonny Campbell,

2 Ocak 2020 günü yayınlanacak bölümün ismi ‘’Blood Vessel’’ ve yönetmenliğini Damon Thomas,

Dracula oyuncu kadrosu

3 Ocak 2020 günü yayınlanacak bölümün ismi ‘’The Dark Compass’’ ve yönetmenliğini Paul McGuigan üstlenecek.

Claes Bang’in Dracula karakterine hayat vereceği dizinin oyuncu kadrosunda;

John Heffenan, Dolly Wells, Joanne Scanlan ve Mark Gatiss gibi isimler de rol alıyor.

Hartswood Films yapımcılığında izleyicilerle buluşacak Dracula dizisinin çekimleri; Orava kalesi, Banskâ, Stiavnica, Zuberec’te ve Berkshire’da Bray Stüdyoları’nda yapıldı.

Dracula fragmanı

Dracula'dan ilk kareler