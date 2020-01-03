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Dracula dizisi konusu, fragmanı ve oyuncuları

BBC One ve Netflix'te izleyicilerle buluşacak Dracula dizisi konusu, fragmanı ve oyuncuları belli oldu. Sherlock Holmes yaratıcıları Mark Gatiss ve Steven Moffat yeni bir diziyle izleyicilerle buluşacak.

03 Ocak 2020 Cuma 07:58
Dracula dizisi konusu, fragmanı ve oyuncuları

Sherlock Holmes’un yaratıcıları olan Mark Gatiss ile Steven Moffat yepyeni bir yapımla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Netflix & BBC One ortaklığındaki yeni dizi ‘’Dracula’’ başlamaya hazırlanıyor.

Netflix ve BBC’de yayınlanacak

Bram Stoker’ın klasik eserlerinden esinlenilerek kaleme alınan korku dizisinin 3 bölümden oluşacak ilk sezonu 1-2-3 Ocak tarihlerinde BBC One kalaında yayınlanacak. BBC One’da yayın tamamlandıktan sonra 4 Ocak 2020 Cumartesi günü Netflix’te izleyicilerle buluşacak.

Dracula konusu ne?

Kont Dracula efsanesi vampirin kanlı suçlarını inceleyip, zayıf noktasına ışık tutacak öyküyü bambaşka hikayelerle izleyicilerle buluşturacak.

Dracula bölümleri

BBC One’da;

1 Ocak 2020 günü yayınlanacak bölümün ismi ‘’The Rules of the Beast’’ ve yönetmenliğini Jonny Campbell,

2 Ocak 2020 günü yayınlanacak bölümün ismi ‘’Blood Vessel’’ ve yönetmenliğini Damon Thomas,

3 Ocak 2020 günü yayınlanacak bölümün ismi ‘’The Dark Compass’’ ve yönetmenliğini Paul McGuigan üstlenecek.

Dracula oyuncu kadrosu

Claes Bang’in Dracula karakterine hayat vereceği dizinin oyuncu kadrosunda;

John Heffenan, Dolly Wells, Joanne Scanlan ve Mark Gatiss gibi isimler de rol alıyor.

Hartswood Films yapımcılığında izleyicilerle buluşacak Dracula dizisinin çekimleri; Orava kalesi, Banskâ, Stiavnica, Zuberec’te ve Berkshire’da Bray Stüdyoları’nda yapıldı.

Dracula fragmanı

Dracula'dan ilk kareler

dracula poster

dracula netflix

dracula

Son Güncelleme: 03.01.2020 07:58
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