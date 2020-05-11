Düğüm Salonu filmi konusu nedir? Nerede çekildi?

BKM Mutfak tarafında çekilen komedi filmi Düğüm Salonu 11 Mayıs akşamı Show TV ekranlarında yayınlanacak. Başrollerinde İrem Sak, Şahin Irmak, Gonca Vuslateri ve Emre Karayel’in olduğu film ise oyuncu kadrosu ve konusu ile merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Eyvah Eyvah serisinin yönetmenliğini yapan Hakan Algül’ün bulunduğu film komedi ve aksiyonun yüksek olduğu bir filmdir.

Düğüm Salonu nerede çekildi?

2018 yılında çekimleri başlayan Düğüm Salonu İzmir’in Buca ilçesinde çekilmiştir.

Düğüm Salonu filmi konusu nedir?

İki düğün salonunda yan yana düğünleri gerçekleşen iki çiftin olayları hiç umulmadık zamanda kesişir ve düğünler birbirine girer. Aynı gün, aynı saat ve aynı yerde başkaları ile evlenen iki eski sevgilinin hikayesinin anlatıldığı yapım izleyenleri kırıp geçirmeye geliyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 23:01