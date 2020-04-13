Ece Erken'in yerine başlayan Seda Akgül'ün sunuculuk macerası kısa sürdü

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Ece Erken'in programdan ayrılamsından sonra yerine Seren Serengil ve Seda Akgül gelmişti. Bugün, Söylemezsem Olmaz programının izleyicileri Seda Akgül’ün yerinde göremeyince merak ederek “Seda Akgül neden yok?” sorusunun sormaya başladılar. Bunun hemen akabinde ise Seda Akgül'den konuyla igili bir açıklama geldi.

Yaptığı açıklamalarla sürekli gündem olan Seda Akgül, özellikle son dönemde İrem Derici ve Ebru Polat'a söylediği ağır sözlerle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Söylemezsem Olmaz programına veda ettiğini söyleyen Akgül, açıklamasında Çeşme'de yaşayan ailesinin yanında olmak istediğini de belirtti. Koronavirüsüne rağmen programa ara vermemesine de sitem eden Akgül son olarak da eklem ağrıları sebebiyle hastanelik olmuş ve kolunda iğneyle hastaneden kaçarak yayına gelmesiyle dikkat çekmişti.

Sosyal medya hesabı üzerinde 'basın açıklaması' başlığı altında bir video paylaşan Akgül, programdan ayrılma kararını şu sözlerle açıkladı:

"Ben zor şartlar altında görev yapıyordum; Çeşme'ye yerleşmiştim. Anne ve babam yaşlı onlara bakmam gerekiyor ve tekrar işe dönüyordum. Ancak bu hafta sokağa çıkma yasağına takıldık. Şu anda bu işin ciddiyeti bu kadar önemliyken maalesef programımız kısacık bir ara vermezken ben öncelikle ailemin sağlığını riske atmak istemiyorum çünkü gidip geliyorum... İkincisi de gerçekten sevgi ve meslek arasında düşünürsek; mesleğimi de seviyorum ama 22 yıldır yalnız yaşıyorum. Ama bu günler sevginin, aile olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. 2 gün önce de ben serum almıştım çünkü apart otelde kalıyorum beslenmeme de dikkat edemiyorum.

Sizlerden özür diliyorum. Ben bir ay önce bu kadar ciddi düşünmemiştim. Keşke zaruri olmaya programlar ara verebilse..."