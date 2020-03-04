EDHO Boran veda edecek mi? Mustafa Üstündağ Eşkıya'dan ayrılır mı?

Atv ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da sürpriz bir ayrılık yaşanacak.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Seda Alkor, Burak Sergen, Ozan Akbaba ve Naz Elmas gibi isimlerin yer aldığı dizide başrol oyuncularından birinin diziye veda edeceği öğrenildi.

Haberlere göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ diziden ayrılıyor. Hızır Çakırbeyli’nin bir numaralı adamı Boran, dizide hayatını kaybederek kadrodan ayrılacak.

Yeni bölümde neler yaşanacak?

‘’Boran’ı infaz edeceksiniz!’’

Türkiye’nin en güçlü ailesi olan Çakırbeylilerin karşısında bu sefer zorlu bir sınav vardır: Avrupa’nın en büyüğü olmak..

Güç savaşında kazanan taraf kim olacak? Dünyayı sömürerek büyüyen güçler mi yoksa onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. Bölümü ile 10 Mart Salı akşamı saat 20.00’de Atv’de seyirci ile buluşacak.