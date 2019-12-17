Edho Sevda neden ayrıldı? Naz Elmas yeni bölümde neden yok, neden ayrıldı? Deniz Çakır diziye geri döner mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde Naz Elmas’ın hayat verdiği karakter Sevda ayrılığı yaşandı. ATV ekranlarından izleyicisi ile buluşan EDHO’da Hızır’ın sevgilisi Sevda Meftun, diziden ayrıldı. 4. Sezonuyla ekranlara gelen ve ilgiyle takip edilen dizi de Naz Elmas’ın ayrılmasıyla birlikte Deniz Çakır’ın geri döneceği konuşulmaya başladı.

Yeni sezonda dizinin kadrosuna katılan Sevda karakteri, rol gereği Hızır’ın karşısına çıkarak New York’a yerleşeceğini açıkladı. Naz Elmas diziye veda edecek.

Naz Elmaz kimdir?

Naz Elmas, 16 Haziran 1983'te İstanbul'da hayata geldi. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet'te tamamlayan güzel oyuncu liseyi yabancı dil eğitimi veren Özel Kalamış Lisesi'nde okudu. Üniversite son sınıfta okurken, Haziran Gecesi adlı dizide Özcan Deniz'in sevgilisi Havin'i canlandırdı. G.O.R.A filminde konuk oyunculuk yaparak, Erşan Kuneri'nin sekreterine hayat verdi. Sonrasında Candan Öte adlı dizide Gülen rolünü canlandırdı. 2007 yılında El Gibi adlı dizide oynamıştır.

Naz Elmas yorumlardan dolayı mı diziden ayrılıyor?

ATV ekranlarında ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Naz Elmas’ın senaryo gereği değil de sosyal medya yorumlarından dolayı ayrılacağı konuşuluyor. Sosyal medya yorumlarına göre Sevda karakteri ile Naz Elmas, Hızır karakterinin yanına yakıştırılmıyor ve tepki görüyor. Dizide yalnızca 10 bölüm yer alan Naz Elmas role uygun bulunmadı.

Edho Deniz Çakır geri dönecek mi?

Naz Elmas’ın diziden ayrılacağını duyan izleyiciler Deniz Çakır’ın diziye geri dönüp dönmeyeceği araştırılmaya başladı. Deniz Çakır, dizi ile ilgili henüz bir açıklama yapmazken izleyici Deniz Çakır’ın geri dönmesini istiyor.