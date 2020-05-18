Ekşi Elmalar filmi konusu ve oyuncu kadrosu!

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Ekşi Elmalar filmi gerek konusu gerek oyuncu kadrosu ile merak edilmeye başlandı. 2016 yılında vizyona giren ve başrollerinde Yılmaz Erdoğan’ın olduğu filmin yönetmenliğini ve yapımcılığınıda yine Yılmaz Erdoğan yapıyor.

Ekşi Elmalar nerede çekildi?

Film Hakkari ve Antalya’da geçse de çekimleri Muğla’nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde yapılmıştır.

Ekşi Elmalar filminin konusu nedir?

Filmde belediye başkanı Aziz Özay, hanımı Ayda ve evlilik yaşına gelen kızları Muazzez, Türkan ve Safiye’nin 1970’li yıllarda Hakkari’de ki elma bahçesi içinde olan evlerinde yaşadıkları anlatılmaktadır. Filmin sonu ise 1990’lı yıllarda Antalya’da geçmektedir. Evlilik yaşına gelen birbirinden güzel 3 kızı ile uğraşan belediye başkanı Aziz Özay’ın kızlarına gelen talipleri ile mücadelesi anlatıldığı film dram ve komedi türündedir.

Ekşi Elmalar oyuncu kadrosu

Yılmaz Erdoğan-Aziz Özay

Farah Zeynep Abdullah-Muazzez Özay

Songül Öden-Türkan Özay

Şükran Ovalı-Safiye Özay

Şükrü Özyıldız-Özgür

Fatih Artman-Hatip

Ersin Korkut-Şino(Mavi Gözlü)

Caner Cindoruk-Servet

Cezmi Baskın

Devrim Yakut-Ayda Özay

Kıvanç Baran Arslan-Cevdet

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 23:22