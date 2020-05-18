Ekşi Elmalar filmi konusu ve oyuncu kadrosu!

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Ekşi Elmalar filmi gerek konusu gerek oyuncu kadrosu ile merak edilmeye başlandı. 2016 yılında vizyona giren ve başrollerinde Yılmaz Erdoğan’ın olduğu filmin yönetmenliğini ve yapımcılığınıda yine Yılmaz Erdoğan yapıyor.
Ekşi Elmalar nerede çekildi?
Film Hakkari ve Antalya’da geçse de çekimleri Muğla’nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde yapılmıştır.
Ekşi Elmalar filminin konusu nedir?
Filmde belediye başkanı Aziz Özay, hanımı Ayda ve evlilik yaşına gelen kızları Muazzez, Türkan ve Safiye’nin 1970’li yıllarda Hakkari’de ki elma bahçesi içinde olan evlerinde yaşadıkları anlatılmaktadır. Filmin sonu ise 1990’lı yıllarda Antalya’da geçmektedir. Evlilik yaşına gelen birbirinden güzel 3 kızı ile uğraşan belediye başkanı Aziz Özay’ın kızlarına gelen talipleri ile mücadelesi anlatıldığı film dram ve komedi türündedir.
Ekşi Elmalar oyuncu kadrosu
Yılmaz Erdoğan-Aziz Özay
Farah Zeynep Abdullah-Muazzez Özay
Songül Öden-Türkan Özay
Şükrü Özyıldız-Özgür
Fatih Artman-Hatip
Ersin Korkut-Şino(Mavi Gözlü)
Caner Cindoruk-Servet
Cezmi Baskın
Devrim Yakut-Ayda Özay
Kıvanç Baran Arslan-Cevdet
Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 23:22