Elimi Bırakma dizisi hangi gün yayınlanıyor? Elimi Bırakma dizisi yayın günü, saati ve kanalı

Elimi Bırakma dizisi yeni bölümüyle televizyon ekranlarında yer almaya hazırlanıyor. 24 Aralık akşamı final bölümüyle ekranlara gelerek izleyicilere veda edecek. Alina Boz ve Alp Navruz’u başrolde bir araya getiren Elimi Bırakma dizisinde; Nihat Altınkaya, Ebru Aykaç ve Gökçe Yanardağ gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Elimi Bırakma ne zaman ve hangi gün yayınlanacak?

Elimi Bırakma hangi kanalda ve saat kaçta?

Elimi Bıraka dizisi yeni bölümüyle Salı günü izleyicilerin karşısına çıkacak.

Elimi Bırakma dizisi TRT 1 ekranlarında saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak. Dizinin özet bölümünden sonra yeni bölümü sevenleriyle bir araya gelecek.