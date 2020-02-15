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Eltilerin savaşı filmi ne kadar izlendi? 7-9 Şubat hafta sonunun gişe sonuçları belli oldu

Beyazperde de 7-9 Şubat hafta sonunun gişe sonuçları belli oldu! Gupse Özay’ın yeni filmi, Eltilerin Savaşı ne kadar izlendi diye soranlar için işte, hafta sonu gişe sonuçları…

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:21
Eltilerin savaşı filmi ne kadar izlendi? 7-9 Şubat hafta sonunun gişe sonuçları belli oldu

Beyazperde de bu hafta hangi filmin daha çok izlendiği belli oldu. 7-9 Şubat hafta sonunun gişe sonuçları açıklandı. Gupse Özay’ın yeni filmi Eltilerin Savaşı, 2. hafta sonunda sadece %13'lük bir düşüş yaşayarak 510.336 kişi tarafından izlenirken 10 günde toplam 1,5 milyonu geçti. Filmin kadrosunda Gupse Özay dışında, Merve Dizdari Ferit Aktuğ, Uraz Kaygılaroğlu bulunuyor. Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor.

Güzel oyuncu Margot Robbie'nin tekrardan Harley Quinn'i canlandırdığı, ABD'de yaptığı açılışla hayal kırıklığı yaratan, DC imzalı 'Yırtıcı Kuşlar' ülkemizde ise ilk 3 gününü 113.166 izleyiciyle tamamladı.

Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmi, geçtiğimiz hafta sonuna göre bir basamak yükselirken izleyici düşüşünü de %8'de tutarak 73.144 kişi tarafından izlenerek toplamda 200 bini geçti. Filmin başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Aytaç Şaşmaz ve Elif Doğan'ın paylaşıyor.

Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Devrim Yakut'u bir araya getiren 'Baba Parası' 6. hafta sonunda 48.578 kişinin tercihi olarak toplamda 1.8 milyon izleyiciye ulaştı.  Filmin 2 milyonu geçip geçmeyeceğini ise zamanla belli olacak.

Yılın en çok izlenen filmi 'Rafadan Tayfa: Göbeklitepe'nin gişe hakimiyeti ise sömestr tatilinin bitişiyle birlikte son buldu. 7. hafta sonunu 45.256 izleyiciyle geride bırakan yapımın toplam izleyicisi sayısı 3.5 milyon sınırına yaklaştı.

En İyi Film dahil 4 dalda Oscar ödülü kazanan 'Parazit' ise Oscar hafta sonunda hem salon sayısını, hem de izleyicisini arttırdı. 62 salonda gösterimine devam eden ve %485'lik bir artışla 9.833 izleyiciye ulaşan yapımın hafta içinde daha da yükseleceği öngörülüyor.

TABLO EKLENECEK

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:21
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