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Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Emanet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!

Gündüz kuşağında yer alan ve günlük dizi alan sevilen yapımlardan Yemin dizisi sonrasında Kanal 7'den yeni bir dizi atağı geldi. Emanet dizisi ne zaman başlayacak? sorusu merakla araştırılıyor. İşte Emanet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu.

05 Mart 2020 Perşembe 00:55
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Emanet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!

Kanal 7 ekranlarının 2020 – 2021 sezonu için yayına koyacağı dizi belli oldu. Üstelik Yemin dizisinin oyuncularını transfer ederek. Kanal 7 ekranlarının son zamanlarda en sevilen dizisi Yemin oldu. Gerek oyuncu kadrosu gerekse günlük dizi türünde oluşu gündüz kuşağının sevilen dizileri olmasını sağladı. Bu sezon Yemin dizisinin bitecek olması ile birlikte Kanal 7 yetkilileri yeni günlük dizi çalışmalarına başladı.

Emanet dizisi oyuncu kadrosu 2020

Karamel Yapım tarafından izleyici ile buluşturan ve günlük dizi olmasına rağmen haftalık diziler gibi yüksek reytingler alan dizisi Yemin sonrasında yeni bir dizi ile yine izleyici karşısına çıkacağını duyurdu. Emanet dizisi başrolü için Yemin dizisi hayranlarının yakından tanıdığı Reyhan karakterini canlandıran Özge Yağız oldu.

Şuan Özge Yağız Yemin dizisi oyuncusu olsa da Karamel Yapım yeni bir taktik izleyerek 2020-2021 yılı için Yemin dizisi yerine Emanet dizisini yayına sokmayı planlıyor. Bildiğiniz üzere Yemin dizisi Reyhan’ın dayısı olan Hikmet Bey’in yeğeni Reyhan’a ettirdiği yemin ile başlamış ve 2 sezondur başarılı bir devam etmektedir.

Kısaca Yemin dizisinin adı Emanet olarak değişerek kaldığı yerden devam edecek. Ayrıca Yemin dizisinde ki Reyhan’da rolü gereği ölecek ve yoluna Emanet ile devam edecek. Öte yandan dizinin ana karakteri olan Reyhan öldüğü takdirde Yemin dizisinin reytinglerinde ciddi düşüşler yaşanacağı düşünülüyor. Dizi hakkında bir diğer söylenti ise Yemin dizisinin Mayıs 2020 itibari ile final yaparak ekranlara veda edeceği yönünde.

Emanet dizisi oyuncu kadrosunda kimler olacak?

Özge Yağız

10 Nisan 1997 tarihinde doğan Özge Yağız İstanbulludur. Daha önce ki dizilerinde çok ön plana çıkmamış olsa da asıl çıkışını Yemin dizisi ile sağlamıştır. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisinden mezun olan Yağız, ilk deneyimini 2017 senesinde Adını Sen Koy dizisi ile yaşamıştır. Ayrıca genç oyuncu 1.69 boyunda, 59 kilogram ve koç burcudur. Adını Sen Koy dizisinde Zeliha karakterine hayat veren Yağız, 2019 yılında vizyona giren Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat vermiştir. Halen daha Yemin dizisi ekibinde görev almaktadır. Son açıklamalara göre ise oyuncunun 2020-2021 yılında Emanet dizisinin kadrosuna dahil edildiği açıklanmıştır.

Son Güncelleme: 05.03.2020 00:55
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