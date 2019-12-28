İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113684
ALTIN
289.862
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.8069
EURO
6.6449

En çok izlenen 50 Kore dizisi

Kore dizileri son yıllarda ülkemizde de fazlasıyla izlenmeye başlandı. Kore dizilerine başlamak isteyen kişiler için en çok izlenen 50 Kore dizisini sıraladık. İşte en iyi 50 Kore dizisi

28 Aralık 2019 Cumartesi 17:34
En çok izlenen 50 Kore dizisi

Kore dizileri son yıllarda ülkemizde de ilgiyle karşılanmaya başlandı. Kore dizileri genellikle romantik komedi tarzında oluyor. Romantik komedi türü diziler Türkiye’de ne çok ilgi gösterilen diziler arasında yer alıyor.

Kore dizilerinin bazılarının Türkiye uyarlaması da özellikle yaz aylarında ülkemizde yayın hayatına başlıyor. Kore yapımı dizi ve filmlerin pek çoğuna intenet üzerinden ulaşılabiliyor. Kore dizisine başlamak isteyen kişiler bu dizilerin IMDB puanlarını araştırıyor. Bu dizilerin bölümleri genel olarak kısa olur ve 1 sezon kadar sürer. Hızlı bir şekilde izlenebildiği için bu diziler hemen herkes tarafından ilgi görmektedir.

IMBD puanlarına göre en iyi 50 Kore dizisinin listesi belli oldu. İşte en iyi 50 Kore dizisi…

1 - Hilleo  (2014-2015) - IMDB: 8,5

en iyi kore dizileri

Kanun dışında yayın yapan bir grup insanın eski bir cinayeti incelemesi gizemli bir macerayı başlatır. Bu ekip büyük maceraların içerisine girerek olayları çözmeye çalışacaktır. Kim Moon – Ho önemli bir kanalda muhabirdir. Bu davanın asıl gerçeklerini ortaya çıkarır ve ekibiyle ilginç bir maceranın içerisine girer.

2 - Tae-yang-eui hoo-ye (2016) - IMDB: 8,5

kore dizileri

Bu dizide Seul’de cerrah olarak bir hastanede görev yapan Kang Mo Yeon ve Yüzbaşı Yoo Shi Jin’in hikayesi anlatılmaktadır. İkili bir anda kendilerini büyük olayların içerisinde bulur ve macera başlar.

3 - Ki Hwanghoo  (2013-2014) - IMDB: 8,6

en iyi kore dizileri

Aksiyon, drama ve romantik türündeki bu dizide Moğol bir kız olan Yuan başına gelenler anlatılmaktadır.

4 - Dalui Yeonin - Bobogyungsim Ryeo (Aşka Yolculuk) 2016 - IMDB: 8,7

en iyi kore dizileri

Romantizm ve drama türlerinin bir araya geldiği bu dizide Çin hayatına adapte olmayan kişiler anlatılmaktadır.

5 - Sseulsseulhago Chalranhashin: Dokkaebi (2016-2017) IMDB: 8,8

kore dizileir sıralaması

Dokkaebi’nin sonsuz yaşamını sonlandırması için bir geline ihtiyacı vardır. Ölüm meleği ise Amnezidir. İkili bu şekilde birleşerek birlikte yaşamaya başlar.

6 - Hello Monster (2015) IMDB: 8,5

kore dizileri

Yetenekli bir dedektif olan Ee Jin-wook, New York’ta çalışmaktadır. Kore’ye döndüğünde ise özel suçları araştıran bir ekibin başına geçer ve suçluların peşine düşer.

7 - Boys Over Flowers (2009) IMDB: 8,4

8 - Inspiring Generation (2014) IMDB: 8,3

9 - A Gentelmans Dignity (2012) IMDB: 8,3

10 - Gu Family Book (2013) IMDB: 8,3

11 - My Girlfriend İs A Gumiho (2010) IMDB: 8,2

12 - Fated To Love You (2014) IMDB: 8,2

13 - You’re Beautiful (2009) IMDB: 8,2

14 - Rooftop Prince (2012) IMDB: 8,2

15 - The Innocent Man (2012) IMDB: 8,1

16 - Princess Hours (2006) IMDB: 8,1

17 - School 2013 (2012) IMDB: 8,1

18 - Yong Pal (2015) IMDB: 8,1

19 - Emergency Man and Woman (2014) IMDB: 8,0

20 - Love Rain (2012) IMDB: 8,0

21 - Cunning Single Lady (2014) IMDB: 8,0

22 - Full House Tayland (2013) IMDB: 8,0

23 - Personal Taste (2010) IMDB: 7,9

24 - Sassy Go Go (2015) IMDB: 7,9

25 - You’ve Fallen For Me (2011) IMDB: 7,8

26 - The Heirs (2013) IMDB: 7,8

27 - Angel Eyes (2014) IMDB: 7,7

28 - Playful Kiss (2010) IMDB: 7,7

29 - Flower Boy Next Door (2013) IMDB: 7,6

30 - Orange Marmalade (2015) IMDB: 7,6

31 - Doctor Stranger (2014) IMDB: 7,6

32 - Birth of A Beauty (2014) IMDB: 7,4

33 - Hyde, Jekyll and Me (2015) IMDB: 7,1

34 - Bride of the Century (2014) IMDB: 7,1

35 -Blood (2015) IMBD: 6,5

36 - ARE YOU HUMAN TOO?

37- RİCH MAN, POOR WOMAN

38- WHY SECRETARY KİM?

35 - THE UNDATEABLES

2019 yılında yayınlanan Güney Kore dizileri şunlardır:

- Eulachacha Waikiki

- Misty

- Cross

- Radio Romance

- Retun

- My First Love

- Body Guys 2

- A Korean Odyssey

- Just Between Lovers

- Black Knight: The Man Who Guards Me

- I Am Not A Robot

- Two Cops

- Untouchable

- Judge Vs Judge

- Money Flower

- My Golden Life

- Man Who Sets the Table

- Get Karl Oh Soo Jung - Tatlı İntikam

Son Güncelleme: 28.12.2019 17:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GORBİ dizisinden final haberi geldi
GORBİ dizisinden final haberi geldi
Atiye dizisi Melisa Şenolsun sevişme sahnesiyle damga vurdu!
Atiye dizisi Melisa Şenolsun sevişme sahnesiyle damga vurdu!
Yaparsın Aşkım yarışması yılbaşı özel bölümü konukları belli oldu!
Yaparsın Aşkım yarışması yılbaşı özel bölümü konukları belli oldu!
Masterchef'in eski yarışmacısı Eda, Nalan hakkında kritik açıklamalarda bulundu!
Masterchef'in eski yarışmacısı Eda, Nalan hakkında kritik açıklamalarda bulundu!
Miray Daner ve Boran Kuzum Saygı dizisinde buluşuyor!
Miray Daner ve Boran Kuzum Saygı dizisinde buluşuyor!
Netflix yapımına molotof kokteylli saldırı
Netflix yapımına molotof kokteylli saldırı

Popüler Haberler

Kredi kartı hesap kesim tarihi değiştirmek için yöntemler
Evin tamamı için kredi veren bankalar hangileridir?
SGK laboratuvar tahlil sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? Tahlil sonuç sorgulama işlemleri
Zencefil, ıhlamur, adaçayı, papatya, kiraz sapı bitki çayları neye iyi gelir, faydaları nelerdir?
Köyde para kazandıracak karlı yeni iş fikirleri ve projeler
Çukur yeni bölüm neden yok? 30 Aralık Çukur neden yok? Show Tv Çukur niye yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?
Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik raporu nasıl alınır, şartları nedir?
Yarın okullar tatil mi? Hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar açık mı? 31 Aralık 2019 Salı resmi tatil mi?
Hekimoğlu yeni bölüm var mı yok mu? 31 Aralık neden yok, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Solgun ve mat cilde sahip olanlara cildi canlandıran doğal yüz maskesi önerileri
Dövme yaptırmak günah mıdır? Dövme gusul abdestine engel bir durum mu?
Instagram hikayesi gizli izlenir mi? Gizli instagram hikayesi izleme yöntemleri
2020 MEB Yarıyıl Eş Durumu ve Sağlık mazeret tayini başvuru tarihleri
2020 AGİ ne kadar oldu? 2020 asgari ücret tablosu
Ich Bin Çukur şarkısının Sözleri! Çukur 80. Bölümde .alan rap şarkısının sözleri
Korkulardan korunmak ve kurtulmak için okunabilecek dualar
Tutunamayanlar dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Bağkur ve SSK hizmet günü birleştirmesi nasıl yapılır?
YOU 3. Sezon ne zaman yayınlanacak? You yeni sezon yayın tarihi ve konusu
Titans yeni sezon ne zaman başlıyor? Titans 3. sezon tarihi ve karakterleri
2020 engelli raporu ile ÖTV'siz araba alma limiti yükseltildi! İşte ÖTV'siz engelli araç alma yeni limiti

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.