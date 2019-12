En çok izlenen 50 Kore dizisi

Kore dizileri son yıllarda ülkemizde de ilgiyle karşılanmaya başlandı. Kore dizileri genellikle romantik komedi tarzında oluyor. Romantik komedi türü diziler Türkiye’de ne çok ilgi gösterilen diziler arasında yer alıyor.

Kore dizilerinin bazılarının Türkiye uyarlaması da özellikle yaz aylarında ülkemizde yayın hayatına başlıyor. Kore yapımı dizi ve filmlerin pek çoğuna intenet üzerinden ulaşılabiliyor. Kore dizisine başlamak isteyen kişiler bu dizilerin IMDB puanlarını araştırıyor. Bu dizilerin bölümleri genel olarak kısa olur ve 1 sezon kadar sürer. Hızlı bir şekilde izlenebildiği için bu diziler hemen herkes tarafından ilgi görmektedir.

IMBD puanlarına göre en iyi 50 Kore dizisinin listesi belli oldu. İşte en iyi 50 Kore dizisi…

1 - Hilleo (2014-2015) - IMDB: 8,5

Kanun dışında yayın yapan bir grup insanın eski bir cinayeti incelemesi gizemli bir macerayı başlatır. Bu ekip büyük maceraların içerisine girerek olayları çözmeye çalışacaktır. Kim Moon – Ho önemli bir kanalda muhabirdir. Bu davanın asıl gerçeklerini ortaya çıkarır ve ekibiyle ilginç bir maceranın içerisine girer.

2 - Tae-yang-eui hoo-ye (2016) - IMDB: 8,5

Bu dizide Seul’de cerrah olarak bir hastanede görev yapan Kang Mo Yeon ve Yüzbaşı Yoo Shi Jin’in hikayesi anlatılmaktadır. İkili bir anda kendilerini büyük olayların içerisinde bulur ve macera başlar.

3 - Ki Hwanghoo (2013-2014) - IMDB: 8,6

Aksiyon, drama ve romantik türündeki bu dizide Moğol bir kız olan Yuan başına gelenler anlatılmaktadır.

4 - Dalui Yeonin - Bobogyungsim Ryeo (Aşka Yolculuk) 2016 - IMDB: 8,7

Romantizm ve drama türlerinin bir araya geldiği bu dizide Çin hayatına adapte olmayan kişiler anlatılmaktadır.

5 - Sseulsseulhago Chalranhashin: Dokkaebi (2016-2017) IMDB: 8,8

Dokkaebi’nin sonsuz yaşamını sonlandırması için bir geline ihtiyacı vardır. Ölüm meleği ise Amnezidir. İkili bu şekilde birleşerek birlikte yaşamaya başlar.

6 - Hello Monster (2015) IMDB: 8,5

Yetenekli bir dedektif olan Ee Jin-wook, New York’ta çalışmaktadır. Kore’ye döndüğünde ise özel suçları araştıran bir ekibin başına geçer ve suçluların peşine düşer.

7 - Boys Over Flowers (2009) IMDB: 8,4

8 - Inspiring Generation (2014) IMDB: 8,3

9 - A Gentelmans Dignity (2012) IMDB: 8,3

10 - Gu Family Book (2013) IMDB: 8,3

11 - My Girlfriend İs A Gumiho (2010) IMDB: 8,2

12 - Fated To Love You (2014) IMDB: 8,2

13 - You’re Beautiful (2009) IMDB: 8,2

14 - Rooftop Prince (2012) IMDB: 8,2

15 - The Innocent Man (2012) IMDB: 8,1

16 - Princess Hours (2006) IMDB: 8,1

17 - School 2013 (2012) IMDB: 8,1

18 - Yong Pal (2015) IMDB: 8,1

19 - Emergency Man and Woman (2014) IMDB: 8,0

20 - Love Rain (2012) IMDB: 8,0

21 - Cunning Single Lady (2014) IMDB: 8,0

22 - Full House Tayland (2013) IMDB: 8,0

23 - Personal Taste (2010) IMDB: 7,9

25 - You’ve Fallen For Me (2011) IMDB: 7,8

26 - The Heirs (2013) IMDB: 7,8

27 - Angel Eyes (2014) IMDB: 7,7

28 - Playful Kiss (2010) IMDB: 7,7

29 - Flower Boy Next Door (2013) IMDB: 7,6

30 - Orange Marmalade (2015) IMDB: 7,6

31 - Doctor Stranger (2014) IMDB: 7,6

32 - Birth of A Beauty (2014) IMDB: 7,4

33 - Hyde, Jekyll and Me (2015) IMDB: 7,1

34 - Bride of the Century (2014) IMDB: 7,1

35 -Blood (2015) IMBD: 6,5

36 - ARE YOU HUMAN TOO?

37- RİCH MAN, POOR WOMAN

38- WHY SECRETARY KİM?

35 - THE UNDATEABLES

2019 yılında yayınlanan Güney Kore dizileri şunlardır:

- Eulachacha Waikiki

- Misty

- Cross

- Radio Romance

- Retun

- My First Love

- Body Guys 2

- A Korean Odyssey

- Just Between Lovers

- Black Knight: The Man Who Guards Me

- I Am Not A Robot

- Two Cops

- Untouchable

- Judge Vs Judge

- Money Flower

- My Golden Life

- Man Who Sets the Table

- Get Karl Oh Soo Jung - Tatlı İntikam