Enes Batur Dolunay şarkısı ne zaman yayınlanacak? Enes Batur Dolunay şarkısı youtube klibi

Son yılların en popüler isimlerinden biri olan Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Enes Batur, Youtube dünyasına adımı ilk olarak bilgisayar ve oyun konsolları incelemesiyle atmıştır. Sonrasında değişen ve gelişen takipçi kitlesi sebebiyle video türlerini farklılaştırdı. YouTube Türkiye’de en fazla abone sayısına sahip olan Enes Batur, 2018 yılında vizyona giren Hayal mi Gerçek mi? filmi ile uzun süre gündemde kalmıştı. Sinema sektöründe aradığı başarıya tam anlamıyla ulaşamayan Enes Batur şimdiler de ise müzik piyasasına el attı.

Enes Batur'un Dolunay şarkısı çıkıyor!

Uzun bir süredir Dolunay şarkısı için çalışmalar yürüten Enes Batur oldukça iddialı görünüyor. " 1 günde hiç uğraşmadan yaptığımız şarkılar 50-60 milyon dinlendi. Dolunay şarkım 100 milyonu geçecek" açıklamasında bulunan Batur, sevenlerini heyecanlandırdı. Akıllarda ki en büyük soru ise Enes Batur’un şarkısının Reynmen’in şarkısını geçip geçemeyeceği.

Enes Batur Dolunay ne zaman yayınlanacak?

Reynmen'i devirebilecek mi?

Şakısını canlı olarak yayınlayacağını duyuran Enes Batur, gün ve saat olarak ise 20 Aralık Cuma günü saat 19:00’ı gösterdi.

Müzik piyasasına hızlı ve başarılı bir giriş yapan Reynmen Enes Batur’un tek takibi olarak gösteriliyor. Derdim Olsun ve Ela şarkılarıyla uzun süre gündemde kalan ve birçok kişi tarafından dinlenen Reynmen’in bu başarısını, Enes Batur’un Dolunay şarkısında yakalayıp yakalamayacağı ise merak konusu.