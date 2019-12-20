Enes Batur yeni şarkısı Dolunay şarkısı nasıl, beğenildi mi? Reynmeni geçti mi, geçecek mi? Enes Batur Dolunay ne kadar izlendi?

Enes Batur Dolunay adlı şarkısını yayınladı. Enes Batur’un şarkısı dakikalar içerisinde binlerce kişi tarafından izlendi. Dolunay adlı şarkının Reynmen’in Derdim Oldun ve Ela şarkılarını geçip geçemeyeceği merak ediliyor.

Enes Batur Dolunay Şarkısını Çıkardı

Enes Batur yeni bir şarkı çıkararak yine gündeme geldi. Ünlü YouTube fenomeni Dolunay şarkısını canlı yayın yaparak yayınladı. Batur’un canlı yayını 5 bin kişi tarafından izlendi. Şarkının izlenmesi 15 dakikada 500 bin kişiye ulaştı.

Şarkının Klibi Diriliş Ertuğrul Sahnelerine Benzetildi

Enes Batur’un şarkısı Reynmen’in Derdim Olsun şarkısıyla kıyaslanıyor. Herkes Dolunay’ın mı yoksa Derdim Olsun’un mu daha fazla izleneceğini merak ediyor.

Enes Batur’ın Dolunay şarkısındaki klibinin Diriliş Ertuğrul setinde çekildiği şeklinde yorumlar yapılıyor. Şarkının klibi Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisindeki sahnelere çok benziyor.

Enes Batur Reynmen’i Geçebilecek Mi?

Enes Batur yeni şarkısında pek çok YouTuber’a gönderme yaptı. Dolunay şarkısının Derdim Olsun’u geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Hangi şarkının daha fazla izleneceğini ilerleyen günler gösterecek.