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Enes Batur'un Youtube üzerine video yüklemesi yasaklandı!

Enes Batur’a Youtube’dan şok bir ceza geldi. Ünlü Youtuber’ın Youtube üzerinden video yüklemesi yasaklandı. Enes Batur ise bu cezaya isyan etti.

10 Mart 2020 Salı 23:54
Enes Batur'un Youtube üzerine video yüklemesi yasaklandı!

Türkiye’nin en ünlü Youtuber’ı Enes Batur’a beklenmedik bir yasak getirildi. Milyonlarca kişi tarafından izlenen Enes Batur’un YouTube’a video yüklemesi yasaklandı. Batur’a eski bir videosundan dolayı açılan davada ünlü YouTuber’a ceza verildi. Bu karara isyan eden Batur, bu yasağı kaldırmak için çalışmaları sürüyor.

Enes Batur daha önce yüklediği videolarla fazlasıyla gündeme gelmişti.

Enes Batur’a Video Yasağı Geldi

Enes Batur’a video yükleme cezasının verilmesi kanalını sekteye uğratacak. Enes Batur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasaktan dolayı video yükleyemediğini belirtti. Youtube tarafından Batur’a verilen bu ceza daha önce de gündeme gelmişti. Enes Batur kendisine verilen bu cezanın haksız olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 10.03.2020 23:54
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