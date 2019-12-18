Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman dizisine girecek mi? Engin Altan Düzyatan diziye ne zaman girer?

TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca yayınlanmış olan ve reyting sonuçlarında her zaman zirvede olan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde kabul edilen Kuruluş Osman dizisi 20 Kasım’da ATV ekranlarında izleyici ile buluşmuştu. Burak Özçivit’in başrol olarak rol aldığı dizi izleyici tarafından oldukça sevildi.

HAYRANLARINI SEVİNDİRECEK HABER

Diriliş Ertuğrul dizisinin sona ermesinin ardından, Engin Altan Düzyatan FOX TV’de yayınlanacak olan Kurşun isimli yeni bir projeye başlamıştı.

Kurşun dizisinin düşük reyting oranları nedeniyle final yapmasından sonra Düzyatan’ın sevenleri üzüntüye boğulmuştu. Ama geçtiğimiz günlerde Engin Altan Düzyatan’dan hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Bir akşam yemeği çıkışı kendisine uzatılan mikrofonları geri çevirmeyen oyuncu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurşun dizinin final yapmasıyla ilgili gelen soruya "Olur öyle şeyler, hayırlısı olsun. Bazı işler oluyor, bazı işler olmuyor" cevabını verdi. Kuruluş Osman filmine “Ertuğrul” karakterinin dahil olacağı yönünde ki iddialara ise "Değerlendiririz. Şu an için öyle bir şey konuşmadık, haberimiz yok yani" yanıtını verdi.