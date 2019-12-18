İstanbul 12°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
110599
ALTIN
282.517
DOLAR
5.9363
STERLİN
7.7452
EURO
6.6025

Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman dizisine girecek mi? Engin Altan Düzyatan diziye ne zaman girer?

Diriliş Ertuğrul dizisinde 5 sezon hayat verdiği Ertuğrul karakteri ile Kuruluş Osman dizisine dahil olacağı iddia edilen Engin Altan Düzyatan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte sevenlerinin merak ettiği, Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman dizisine girecek mi, Engin Altan Düzyatan diziye ne zaman girer sorularının yanıtları.

18 Aralık 2019 Çarşamba 22:31
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman dizisine girecek mi? Engin Altan Düzyatan diziye ne zaman girer?

TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca yayınlanmış olan ve reyting sonuçlarında her zaman zirvede olan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde kabul edilen Kuruluş Osman dizisi 20 Kasım’da ATV ekranlarında izleyici ile buluşmuştu. Burak Özçivit’in başrol olarak rol aldığı dizi izleyici tarafından oldukça sevildi.

Diriliş Ertuğrul dizisinin sona ermesinin ardından, Engin Altan Düzyatan FOX TV’de yayınlanacak olan Kurşun isimli yeni bir projeye başlamıştı.

HAYRANLARINI SEVİNDİRECEK HABER

Kurşun dizisinin düşük reyting oranları nedeniyle final yapmasından sonra Düzyatan’ın sevenleri üzüntüye boğulmuştu. Ama geçtiğimiz günlerde Engin Altan Düzyatan’dan hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Bir akşam yemeği çıkışı kendisine uzatılan mikrofonları geri çevirmeyen oyuncu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurşun dizinin final yapmasıyla ilgili gelen soruya "Olur öyle şeyler, hayırlısı olsun. Bazı işler oluyor, bazı işler olmuyor" cevabını verdi. Kuruluş Osman filmine “Ertuğrul” karakterinin dahil olacağı yönünde ki iddialara ise "Değerlendiririz. Şu an için öyle bir şey konuşmadık, haberimiz yok yani" yanıtını verdi.

Son Güncelleme: 18.12.2019 22:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halk TV'de Serhan Asker görevinden istifa etti
Halk TV'de Serhan Asker görevinden istifa etti
Sefirin Kızı dizisi ilk yayın gününde dikkatleri üzerine çekti
Sefirin Kızı dizisi ilk yayın gününde dikkatleri üzerine çekti
İzlenme rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisi Guinness'e başvurdu
İzlenme rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisi Guinness'e başvurdu
Kral dizisi kadrosuna Neslihan Yeldan ve Nilperi Şahinkaya dahil oldu!
Kral dizisi kadrosuna Neslihan Yeldan ve Nilperi Şahinkaya dahil oldu!
Deniz Baysal hayranlarına kalp bıraktı
Deniz Baysal hayranlarına kalp bıraktı
Kanalların yayın akışları 16 Aralık Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kanalların yayın akışları 16 Aralık Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Popüler Haberler

Ramo dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Show tv ramo ne zaman başlayacak?
2020 Almanya işçi alımı şartları neler? Almanya nitelikli işçi alımı başvuru adresi ve adaylar için şartlar
Mucize Doktor Ela neden yok? Diziden neden ayrıldı? Ela diziye geri dönecek mi?
Sigortam var ama hastanede gözükmüyor, muayene olamıyorum, sebebi nedir?
Sigortam asgari ücretten yatırılıyor gösteriliyor? Sigortam eksik yatıyor, ne yapmalıyım?
Gelir testi nedir, ne demektir? Gelir testi ne işe yarar? Kimler gelir testi yaptırmalıdır?
Gelir testi başvurusu nasıl, nereden yapılır? Gelir testi için nereye başvurulur?
Sosyal güvencesi olmayanlara devlet tarafından yapılan yardımlar nelerdir?
iPhone batarya ömrü nasıl öğrenilir? İphone kalan batarya ömrü öğrenme
Kabin memuru nedir? Kabin memuru ( host / hostes ) nasıl olunur?
HBO 2020 hangi diziler yayınlanacak? HBO 2020 programını video ile tanıttı!
Fenerbahçe Dergisi kapatılacak mı? Fenerbahçe'de zarar eden birimlere veda
Kıvanç Tatlıtuğ Çukur dizisine mi girecek? Kıvanç Tatlıtuğ Çukur'da oynayacak mı, rolü ne olacak?
Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuza göre sizi bugün yaşantınızda neler bekliyor?
Yeni Hayat dizisi ne zaman başlayacak? Yeni hayat dizisi kanalı ve oyuncuları
Tosuncuk'un intihar haberleri için resmi açıklama geldi! Tosuncuk Ukrayna'da intihar mı etti?
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 19 Aralık EYS konukları açıklandı!
Sefirin Kızı dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?
Yemekteyiz Emine Sursavur yarışmadan elendi mi? Emine Sursavur neden diskalifiye oldu? Yemekteyiz'de diskalifiye şoku!
Sefirin Kızı Kavruk Ömer kimdir? Gerçek adı nedir? Edip Tepeli hakkında bilgiler
Simit Sarayı kime aittir, sahibi kimdir? Simit Sarayı sahibi ve ortakları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.