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Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç.’yi neden bıraktı? Behzat Ç. tamamen bitti mi?

Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç.’yi neden bıraktı, Behzat Ç. tamamen bitti mi diye merak edilirken ünlü oyuncudan konuyla ilgili açıklama geldi. Erdal Beşikçioğlu diziyle ilgili dedikoduların artmasından dolayı bir açıklama yayınladı.

03 Ocak 2020 Cuma 12:20
Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç.’yi neden bıraktı? Behzat Ç. tamamen bitti mi?

Yeni sezonu geçtiğimiz aylarda başlayan ve 1 sezon kadar yayınlandıktan sonra tekrardan final yapan Behzat Ç. dizisiyle ilgili Erdal Beşikçioğlu’ndan açıklama geldi. Blu TV’de yeni sezonuna başlayan Behzat Ç’nin ikinci sezonunun çekileceği söylenmişti. Ancak daha sonra dizi için final kararı alındı.

Erdal Beşikçioğlu’ndan Açıklama!

Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç ile ilgili iddiaların konuşulmasının ardından bir açıklama yaptı. Sosyal medyada konuşulan para anlaşmazlığına değinen Beşikçioğlu, hiçbir oyuncunun para için anlaşmazlık yaratmadığını söyledi.

Ünlü oyuncu açıklamalarına şu şekilde devam etti:

‘’Behzat Ç.’nin daha ilk bölümünden itibaren seyircisinin sahip çıktığı bir proje olması ona hem dizi dünyamızdaki bu farklı konumunu kazandırdı hem de ekibine diziyi daha iyi yazma, çekme ve oynama sorumluluğunu hatırlatan çok önemli bir motivasyon sağladı. Behzat Ç.’yi fenomen haline getiren de bu karşılıklı enerji oldu. Altı yıl sonra seyircinin yoğun talebi ve tabiki bizim de çok özlememiz nedeniyle Behzat Ç. ekibi eksik de olsa bu duyguda yeniden toplandık ve aslında kendisine gösterilen alkış ve ilgiye adeta bis yaparak teşekkür ettik. Benim için de bu güzel hikaye burada bitecekti ancak devam talebi geldi. Dokuz bölümlük bu özel sezonun devamının olup olmayacağına biraz da ortaya çıkan işin kalitesine göre karar verecektik.

Benim Behzat Ç. ye devam etmemem, başarı sağlamış ve sadık izleyici kitlesi oluşmuş bir projeye, fenomen olmuş bir karaktere zarar vermemek ile ilgili. Behzat Ç.’yi bugün ben oynadım yerime yarın başka bir genç oyuncu oynayabilsin diyedir. Önemli olan projenin, karakterin kimyasının korunmasıdır.

Bizimle henüz senaryo bile paylaşılmadan, onayımız alınmadan yeni sezon duyurusuyla-dedikodusuyla beklenti yaratıldı. Sonraki süreçte bir baktık ki hikayede büyük değişiklik var. Behzat Ç. cinayet bürodan uzaklaşıyor, derin devletle bir mücadelenin içine giriyor. Karakterle ilgili çok önemli bir değişiklik söz konusu. İş bambaşka bir şeye dönüşüyor.

Behzat Ç. karakterinin ve hikayesinin yaratıcısı Emrah Serbes. O da bu konsept değişikliğinden haberdar edildi mi belli değil. Ayrıca bu işin yönetmeni olan Serdar Akar yeni çekilecek sezonda istenmiyor ve yerine yönetmen koltuğuna başkaları getirilmek isteniyor. Güven Kıraç’ın oynadığı Memduh Başgan karakterinin yeni bölümlerde istenmediği belirtiliyor.

Sosyal medyada bazı yorumlarda para ile ile ilgili çok yüksek rakamlar istendiği gibi seviyesiz yorumlara da rastladım. Behzat Ç. dizisinde dizisinde oynamış, geçmiş bölümlerden hala paralarını alamayan oyuncu arkadaşlar var. Hiçbir oyuncu için para önemli olmamıştır ama yine de iş devam etmiştir. Behzat Ç. de her zaman maddeden çok mana bu ivmeyi sağlamıştır. Bu manasızlıktaki rant düzeninin bu şekilde içinde olmak istemedim…

Bu konudaki takdir hakkımı kullanırken seyirci ve yayıncı arasındaki herhangi bir tartışmadan haberim olmadığını, varsa oyuncu olarak tartışmanın bir tarafı da olmadığımı özellikle belirtmek isterim.’’ Sürçülisan ettikse affola …’’

Son Güncelleme: 03.01.2020 12:20
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